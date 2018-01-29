M.Başakşehir 5 - K Karabükspor 0
Süper Lig 2017-2018 19. haftasında M.Başakşehir ile K Karabükspor Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı M.Başakşehir 5-0 kazandı.
M.Başakşehir: Volkan Babacan, Gael Clichy, Alexandu Epureanu, Mahmut Tekdemir, Junior Caiçara, Gökhan İnler, Marcio Mossoro (76' Rijad Bajic), Stefano Napoleoni (71' İrfan Can Kahveci), Emre Belözoğlu (58' Arda Turan), Edin Visca, Emmanuel Adebayor
Teknik Direktör: Abdullah Mucib Avcı
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K Karabükspor: Çağlar Şahin Akbaba, Hakan Aslantaş, Ferhat Görgülü, Anton Kravchenko, İshak Doğan, Murat Akın (58' Marius Alexe), Osman Çelik, Hamidou Traore (75' Cem Özdemir), Ergin Keleş, Leandrinho (46' Adam Stahl), Andrey Bliznichenko
Teknik Direktör: Levent Açıkgöz
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Barış Şimşek, İsmail Şencan, Mehmet Metin, Erkan Engin
Goller: DK 7: Stefano Napoleoni (M.Başakşehir), DK 20: Gökhan İnler (M.Başakşehir), DK 31: Edin Visca (M.Başakşehir), DK 38: Edin Visca (M.Başakşehir), DK 43: Emmanuel Adebayor (M.Başakşehir)
Sarı Kart: DK 53: Çağlar Şahin Akbaba (K Karabükspor)
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