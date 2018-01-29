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İstanbulspor 2 - Denizlispor 1
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İSTANBULSPOR 2 - DENİZLİSPOR 1

İstanbulspor 2 - Denizlispor 1

TFF 1.Lig 19. haftasında İstanbulspor ile Denizlispor Atatürk Olimpiyat Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı İstanbulspor 2-1 kazandı.

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İstanbulspor 2 - Denizlispor 1

TFF 1.Lig 19. haftasında İstanbulspor ile Denizlispor Atatürk Olimpiyat Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı İstanbulspor 2-1 kazandı.

İstanbulspor: Okan Koçuk, Yalçın Kılınç, Oğuzhan Berber, Wellington Nascimento, Mehmet Zeki Çelik, Halil Çolak, Onur Ergün, Muhammed Demirci (58' Onur Kolay), Aldin Cajic (80' Eslem Öztürk), Kubilay Aktaş, Nemanja Kojic

Teknik Direktör: Tamer Avcı

Denizlispor: Asil Kaan Güler, Cenk Güvenç, Kerem Can Akyüz, Canberk Aydın, Burak Altıparmak (85' Cihan Özkaymak), Ziya Alkurt, Hasan Kılıç (90' Veli Acar), Berkan Afşarlı (46' İsmail Haktan Odabaşı), Barış Örücü, Alperen Babacan, Patrick Friday Eze

Teknik Direktör: Reha Kemal Erginer

Hakem: Sarperbarış Saka, Emrah Ünal, Burak Cansız, Şeref Taştan

Goller: DK 26: Halil Çolak (İstanbulspor), DK 68: Kerem Can Akyüz (İstanbulspor), DK 77: Hasan Kılıç (Denizlispor)

Sarı Kartlar: DK 50: Kerem Can Akyüz (Denizlispor), DK 62: Mehmet Zeki Çelik (İstanbulspor), DK 70: Onur Kolay (İstanbulspor), DK 90: Eslem Öztürk (İstanbulspor)

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