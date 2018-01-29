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M.Başakşehir - K Karabükspor maç kadroları belli oldu...
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M.BAŞAKŞEHİR - K KARABÜKSPOR MAÇ KADROLARI BELLİ OLDU...

M.Başakşehir - K Karabükspor maç kadroları belli oldu...

Süper Lig 2017-2018 19. haftasında M.Başakşehir ile K Karabükspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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M.Başakşehir - K Karabükspor maç kadroları belli oldu...

Süper Lig 2017-2018 19. haftasında M.Başakşehir ile K Karabükspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

Bugün 20:00'da Başakşehir Fatih Terim Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Barış Şimşek yönetecek.

Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.

Stat: Başakşehir Fatih Terim

M.Başakşehir: Volkan Babacan, Gael Dimitri Clıchy, Emre Belözoğlu, Alexandru Epureanu, Edın Vısca, Jose Marcıo Da Costa, Sheyı Emmanuel Adebayor, Stefano Napoleonı, Mahmut Tekdemir, Uılson De Souza Paula Junıor, Gökhan İnler

Teknik Direktör: Abdullah Mucib Avcı

K Karabükspor: Ferhat Görgülü, Osman Çelik, Hamıdou Traore, Murat Akın, Çağlar Şahin Akbaba, Hakan Aslantaş, Anton Kravchenko, Ergin Keleş, İshak Doğan, Leandro Barrıos Rıta Dos Martıres, Andrıı Blıznıchenko

Teknik Direktör: Levent Açıkgöz

Hakem: Barış Şimşek, İsmail Şencan, Mehmet Metin, Erkan Engin

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