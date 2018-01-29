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Fenerbahçe'nin acı günü!
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FENERBAHÇE'NİN ACI GÜNÜ!

Fenerbahçe'nin acı günü!

Fenerbahçe Tv'de Teknik Müdür olarak görev yapan Mesut Koygun, trafik kazasında hayatını kaybetti. Ağır şekilde yaralanan Koygun, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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32 yaşındaki Mesut Koygun Darıca'da motosikleti ile otomobile çarpması sonucu ağır şekilde yaralanmıştı.

Fenerbahçe Televizyonu'nda Teknik Müdür olarak çalışan Mesut Koygun'un evli ve iki çocuk babasıydı. (Skorer)

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