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Hasan Ali Kaldırım sürprizi!
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HASAN ALİ KALDIRIM SÜRPRİZİ!

Hasan Ali Kaldırım sürprizi!

Fenerbahçe'de Hasan Ali Kaldırım'ın Trabzonspor maçında orta sahada oynamasının yankıları sürüyor. Aykut Kocaman'ın Hasan Ali'yi maçtan bir gün önce bu bölgede denediği ve kararını bu yönde verdiği ortaya çıktı.

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Fenerbahçe'de sakatlıklar yüzünden kadro kurmakta zorlanan teknik direktör Aykut Kocaman zorlu Trabzonspor maçında orijinal pozisyonu sol bek olan Hasan Ali Kaldırım'ı orta sahanın merkezinde sol iç olarak görevlendirdi.

Tartışma yaratan bu kararın detayları ortaya çıktı.

Aykut Kocaman bu denemeyi maçtan bir gün önce yapılan taktik çalışmada denedi. Antrenman maçında Hasan Ali'yi orta sahada deneyen Kocaman, antrenmandan memnun ayrıldı. Deneyimli teknik adam bu nedenle antrenmandan sonra belirlediği maç kadrosunda Hasan Ali'yi ilk 11'e yazdı. Kocaman, profesyonel kariyerinde daha önce bu bölgede hiç oynamamış futbolcusuyla ekstra bir görüşme yapmadı.

Bu karar maç içinde defansif anlamda işe yaradı. Sarı-lacivertliler bu dizilişle, Trabzonspor'u kendi evinde ilk 25 dakika boyunca kalesine yaklaştırmadı. Trabzonspor, Hasan Ali'nin oyunda olduğu süre içinde Fenerbahçe ceza sahasına 5 kez girerken, Hasan Ali'nin oyundan çıktığı 64. dakikadan sonra ise bu sayı süre yarıya inmesine karşın 4 oldu.

Buna karşın Hasan Ali, yüzde 61'lik pas yüzdesiyle takımın gerisinde kaldı. Hasan Ali 3 kez rakipten top kaparken, bu istatistikte de Dirar ve Fernandao'nun ardından Volkan Demirel ile birlikte listenin son sıralarında yer aldı. Milli futbolcu özellikle ilk yarıdaki 6 kilometrenin üzerindeki koşu mesafesiyle dikkat çekti. Mücadelesiyle göz dolduran deneyimli futbolcu buna karşın rakip kaleye şut çekemedi ve rakip ceza sahasında topla buluşamadı.

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