Beşiktaş Vagner Love'ı açıkladı

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yer alan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Vagner Silva De Souza'nın (Vagner Love) transferi konusunda kulübü ve kendisi ile görüşmelere başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.
Siyah-beyazlı kulüp, KAP açıklamasının ardından sosyal medya hesaplarından Brezilyalı golcü oyuncunun transferi konusunda bir video yayımladı.
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