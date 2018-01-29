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İstanbulspor - Denizlispor maç kadroları belli oldu...
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İSTANBULSPOR - DENİZLİSPOR MAÇ KADROLARI BELLİ OLDU...

İstanbulspor - Denizlispor maç kadroları belli oldu...

TFF 1.Lig 19. haftasında İstanbulspor ile Denizlispor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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İstanbulspor - Denizlispor maç kadroları belli oldu...

TFF 1.Lig 19. haftasında İstanbulspor ile Denizlispor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

Bugün 18:00'da Atatürk Olimpiyat Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Sarperbarış Saka yönetecek.

Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.

Stat: Atatürk Olimpiyat

İstanbulspor: Okan Kocuk, Yalçın Kılınç, Onur Ergün, Aldın Cajıc, Oğuzhan Berber, Wellıngton Ferreıra Nascımento, Muhammed Demirci, Kubilay Aktaş, Mehmet Zeki Çelik, Nemanja Kojıc, İbrahim Halil Çolak

Teknik Direktör: Tamer Avcı

Denizlispor: Ziya Alkurt, Canberk Aydın, Burak Altıparmak, Hasan Kılıç, Cenk Güvenç, Alperen Babacan, Kerem Can Akyüz, Berkan Afşarlı, Asil Kaan Güler, Bariş Örücü, Patrıck Frıday Eze

Teknik Direktör: Reha Kemal Erginer

Hakem: Sarperbarış Saka, Emrah Ünal, Burak Cansız, Şeref Taştan

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