Fenerbahçe'de gözler kupaya çevrildi

Süper Lig'in 19. haftasında deplasmanda Trabzonspor ile 1-1 berabere kalan sarı-lacivertli ekip, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde çalıştı.



Basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda dünkü Trabzonspor karşılaşmasında forma giyen futbolcuların yenilenme çalışması yaptığı bildirildi.



Diğer oyuncuların ise koşu, ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptığı kaydedildi. Antrenmanın, dar alanda çift kale maçla tamamlandığı aktarıldı.



Fenerbahçe, Akın Çorap Giresunspor maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.