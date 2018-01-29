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Sergen Yalçın Kasımpaşa'ya gidiyor
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SERGEN YALÇIN KASIMPAŞA'YA GİDİYOR

Sergen Yalçın Kasımpaşa'ya gidiyor

Kemal Özdeş'in istifasının ardından Kasımpaşa'da teknik direktör arayışlar hız kazanırken gündeme sürpriz isimler geldi. 

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İstanbul ekibinin Galatasaray'ın eski teknik direktörü Igor Tudor'la görüştüğü ileri sürülse de Tudor'la ilgilerini yalanlayan Kasımpaşa yönetiminin gündeminde iki  teknik adamın bulunduğu ortaya çıktı.

Sergen Yalçın ve Abdullah Ercan da listede!

Kasımpaşa'da, Kemal Özdeş'in yerine Abdullah Ercan ve Sergen Yalçın isimleri gündeme geldi.

45 yaşındaki Sergen Yalçın teknik direktörlük kariyerine 2013-2014 sezonunda küme düşme tehlikesi yaşayan Gaziantepspor'da başlamıştı.  Kırmızı siyahlı takımın başında 15 maçta 8  galibiyet ve 3  beraberlik alarak ligde kalmasını sağlayan Yalçın bu başarısıyla dikkat çekmişti.

Sergen Yalçın Gaziantepspor'daki ilk deneyiminin ardından Sivasspor, tekrar Gaziantepspor, Kayserispor ve son olarak Eskişehirspor'u çalıştırmıştı. Genç teknik adam çalıştırdığı 4 takımda teknik direktör olarak çıktığı 81 maçta 257 galibiyet, 25 beraberlik ve 29 yenilgi elde etti.

Kasımpaşa'nın diğer teknik direktör adayı 46 yaşındaki Abdullah Ercan, futbolculuk kariyerinin ardından antrenörlük kariyerine milli takım çatısı altında başladı

Ercan 2007-2009 yıllarında Türkiye 17 yaş altı milli futbol takımı antrenörlüğü görevini yürüttü. Genç teknik adam 2011-12 sezonununda Gaziantepspor'un başına geçti. Kırmızı siyahlı takımda 18 maçta görev yapan Ercan bu maçlarda 5 galibiyet, 8 beraberlik ve 5 yenilgi elde etti. Ercan son olarak ise U21 Futbol Milli Takımı'nın teknik direktörlüğünü yaptı. (Skorer)

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