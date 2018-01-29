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Ankaragücü, Arif Peçenek'i andı
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ANKARAGÜCÜ, ARİF PEÇENEK'İ ANDI

Ankaragücü, Arif Peçenek'i andı

Ankaragücü, Kulübün efsane isimlerinden Arif Peçenek'i yayınladığı mesajla andı.

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Ankaragücü'nün resmi sitesinde yayınlanan mesajda şu ifadeler yer aldı;

Kulübümüzün efsane kalecilerinden, Türk futbolunun değerli ismi, Arif Peçenek’i vefatının 5. sene-i devriyesinde sevgi, saygı ve özlemle anıyoruz.

Ruhun şad, mekanın cennet olsun kaptan!

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