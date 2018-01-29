Konyaspor'dan Eto'o açıklaması

Baydar, yaptığı açıklamada, Kamerunlu yıldız oyuncu Samuel Eto'o ile anlaşmaya yakın olduklarını dile getirerek, şöyle konuştu:

"Çok önemli olmayan birkaç madde dışında Eto'o ile ilgili görüşmelerimiz bitmek üzere. Yani Eto'o ile anlaşmak üzereyiz. Birçok konuda inşallah mutabık kaldık. Kesine yakın diyebiliriz ve prensipte de anlaşmaya yakınız. Ancak prensipte tam anlamıyla anlaştık da diyemeyiz. İmza atılmayınca net olarak anlaştık dememiz de doğru olmaz."

Yeni transfer konusunda alternatif isimler aramaya devam ettiklerini vurgulayan Baydar, çalışmalarının tüm hızıyla devam ettiğini aktardı.