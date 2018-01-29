Hacettep rakiplerine 12 haftadır nefes aldırmıyor

İşte Kaplan'ın açıklamaları;

"Kolay maçın olmadığı bir grupta 12 haftadır yenilmeyen ve içeride , dışarıda galibiyetler alarak takımımızı Play Off potasına sokan oyuncularımla ne kadar gurur duysam azdır. Ligin orta sıralarında olan , alacağı bir galibiyetle Play Off’a yaklaşmak isteyen rakibimiz Kırklarelispor’a karşı 90 dakika üstün bir oyun sergiledik. Mücadeleden bir an olsun kopmadık. Gol bulacağımızı biliyorduk, oyuncularımız da buna inandı. Geç de olsa, son dakikada da olsa golü bulduk ve Ankara’ya 1-0'lık galibiyetle dönüyoruz.

Son dönemde yakaladığımız başarı ne bir kişiye ne de bir gruba bağlanamayacak kadar kolektif çalışmanın ürünü. Futbolcularımız, teknik ekip, yönetim kurulumuz ve başkanımız; bu parçaların hepsi bir bütün oldu ve bu mutlu günleri hep birlikte yaşıyoruz.

İnanıyorum ki daha güzel günleri hep birlikte göreceğiz. "