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Gençlerbirliği'nin kupadaki rakibi Beşiktaş
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GENÇLERBİRLİĞİ'NİN KUPADAKİ RAKİBİ BEŞİKTAŞ

Gençlerbirliği'nin kupadaki rakibi Beşiktaş

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında 30 Ocak Salı günü Gençlerbirliği'ni ağırlayacak.

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Vodafone Park'ta oynanacak mücadele saat 20.30'da başlayacak.

Bu sezonki Türkiye Kupası serüvenine 5. turda Grandmedical Manisaspor ile eşleşerek başlayan siyah-beyazlılar, rakibini 9-0 ve 1-1'lik skorlarla eleyerek son 16 turuna yükseldi.

Son 16 turunda Osmanlıspor'un rakibi olan siyah-beyazlılar, iç sahada oynadığı ilk maçı 4-1 kazanırken, başkentte oynanan mücadeleyi 2-1 kaybetmesine rağmen çeyrek finale adını yazdırdı.

Beşiktaş, Gençlerbirliği maçıyla Türkiye Kupası çeyrek finalindeki ilk maçına çıkacak. Bu karşılaşmanın rövanşı ise 6 Şubat'ta Ankara 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak.
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