Galatasaray, Ndiaye'den gelecek parayı nereye harcayacak?

Ndiaye'yi 16 milyon Euro'ya Stoke City'ye satmaya hazırlanan Galatasaray'da gelecek paranın nerelerde kullanılacağı belli oldu. İşte detaylar:
1- Ekim ayından beri alacakları ödenmeyen futbolcular 4 maaş içeride. Transfer gerçekleştiğinde 16 milyon Euro'nun yarısı (8 milyon Euro) takıma verilecek. Bu ödeme yapıldıktan sonra da futbolculardan UEFA'ya gönderilecek borçsuzluk kağıdına imza atmaları istenecek. Yeni başkan Mustafa Cengiz, Şubat ayında UEFA ile yapılacak FFP görüşmesinde sorun yaşamak istemiyor.
2- Galatasaray'ın 30 milyon TL'ye yakın vergi ve SGK borcu bulunuyor. Transfer yapabilmek için bu borç kapatılmak zorunda. Ndiaye'den gelecek paranın bir kısmı da burada kullanılacak.
3- Sol bek, orta saha ve forvet arayan sarı-kırmızılılar, transferde önceliği sol beke verdi. Asamoah'ın ilk sırada olduğu listede Watford'dan Holebas, Bayern Münih'ten Bernat ve Valencia'dan Lato da yer alıyor. Mali sıkıntılar nedeniyle Asamoah dışındaki isimler kiralık olarak kadroya katılmaya çalışılacak. Sol bek takviyesi gerçekleştiği takdirde de Latovlevici, Sivasspor'a transfer olacak.
Fatih Terim'in gelişiyle 3. kaleci konumuna düşen Cedric Carrasso, Osmanlı maçında kadroya alınmadı. Carrasso, SABAH'ın, "Eski kulübün Bordeaux seni geri istiyor. Ayrılacak mısın?'' sorusuna, "Fransa'dan birçok teklif var. Burası farklı bir seviye, çok büyük bir kulüpteyim. Kalmak isterim ancak neler olacağını hep birlikte göreceğiz'' cevabını verdi.
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