Ankaragücü'nde transfer yasağında kritik gün

Ankaragücü Başkanı Mehmet Yiğiner, Yurtspor'un geçen hafta içinde haberleştirdiği "Ankaragücü'nde transfer yasağı hamlesi" haberini Bursa TV’de katıldığı programda ayrıntıları ile anlattı.

Transfer yasağını kaldırmak için son aşamaya geldiklerini belirten Yiğiner, "Yasak kalkabilir mi? Bir iki sorunlu oyuncu kaldı, alacaklarının tamamını istemezlerse yasağı kaldıracağız. Ama isterlerse yapacak bir şey de yok” dedi.

Yasağı kaldırırlarsa alacakları oyuncuları belirlediklerini belirten Yiğiner, “Bursaspor’dan Joshua John var. Onun haricinde teknik ekibimizle belirlediğimiz isimler var. Yarın netik kazansın, 2-3 oyuncuyla anlaştık. Diğerlerini çözersek Joshua için devreye gireceğiz. Oyuncuda oynamadığından dolayı ayrılmayı düşünüyor. Netlik kazansın, yine Bursaspor’dan Onur Atasayar’ı alabiliriz. Biz 2-3 gün içinde iyi bir hamleler yaparsak bana göre daha da rahatlarız. Hocamızın eli de güçlenir. Takımda rekabet olur. Yasağı kaldırmak için elimizden geleni yapacağız. Nasip olurda yasağı kaldırırsak 3-4 topçu alırız” ifadelerini kullandı.