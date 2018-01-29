﻿
Ankaragücü'nde transfer yasağında kritik gün
﻿
Site İçi Arama
﻿

ANKARAGÜCÜ'NDE TRANSFER YASAĞINDA KRİTİK GÜN

Ankaragücü'nde transfer yasağında kritik gün

Ankaragücü Başkanı Mehmet Yiğiner, Yurtspor'un geçen hafta içinde haberleştirdiği "Ankaragücü'nde transfer yasağı hamlesi" haberini Bursa TV’de katıldığı programda ayrıntıları ile anlattı

1424 Okunma

Ankaragücü Başkanı Mehmet Yiğiner, Yurtspor'un geçen hafta içinde haberleştirdiği "Ankaragücü'nde transfer yasağı hamlesi" haberini Bursa TV’de katıldığı programda ayrıntıları ile anlattı.

Transfer yasağını kaldırmak için son aşamaya geldiklerini belirten Yiğiner, "Yasak kalkabilir mi? Bir iki sorunlu oyuncu kaldı, alacaklarının tamamını istemezlerse yasağı kaldıracağız. Ama isterlerse yapacak bir şey de yok” dedi.

Yasağı kaldırırlarsa alacakları oyuncuları belirlediklerini belirten Yiğiner, “Bursaspor’dan Joshua  John var. Onun haricinde teknik ekibimizle belirlediğimiz isimler var. Yarın netik kazansın, 2-3 oyuncuyla anlaştık. Diğerlerini çözersek Joshua için devreye gireceğiz. Oyuncuda oynamadığından dolayı ayrılmayı düşünüyor.  Netlik kazansın, yine Bursaspor’dan Onur Atasayar’ı alabiliriz. Biz 2-3 gün içinde iyi bir hamleler yaparsak  bana göre daha da rahatlarız. Hocamızın eli de güçlenir. Takımda rekabet olur. Yasağı kaldırmak için elimizden geleni yapacağız.  Nasip olurda yasağı kaldırırsak 3-4 topçu alırız” ifadelerini kullandı.
Ankaragücü, Elazığspor hazırlıklarına başladı
1
İsmail Kartal: Mağlubiyetin bahanesi olmaz
Ankaragücü- Altınordu maç sonucu: 0-2
MKE Ankaragücü 0 - Altınordu 2
MKE Ankaragücü - Altınordu maç kadroları belli oldu...
Ankaragücü'nde Altınordu hazırlığı
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿