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Antalyaspor otobüsüne taşlı saldırı!
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ANTALYASPOR OTOBÜSÜNE TAŞLI SALDIRI!

Antalyaspor otobüsüne taşlı saldırı!

Akhisar deplasmanında son dakikada yediği golle 1-1 berabere kalan Antalyaspor kafilesi, Denizli'de taraftarların saldırısına uğradı.

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Süper Lig’in 19.haftasında Akhisarspor’la deplasmanda 1-1 berabere kalan Antalyaspor kafilesi, dönüş yolunda saldırıya uğradı.

Akhisar dönüşü, Denizli’de takım otobüsü kırmızı ışıkta beklerken Kırmızı-Beyazlılara bir grup taraftar taşla saldırarak, otobüsün camlarını indirdi.

Yaşanan olayla ilgili olarak bilgi veren takım kaptanı Zeki Yıldırım, korku dola anları anlattı.

"İlk olarak büyük bir taşla takım otobüsünün arka camını indirdiğini söyleyen Zeki Yıldırım, “İlk olarak arka camı indirdiler, ben hayatımda böyle büyük bir taş görmedim. Taş yağmuruna yakalandık. Ne olduğunu anlamadık. Ben bir kişi gördüm ama kaç kişilerdi bilmiyorum. Ufak tefek yaralananlar oldu. Ölümden döndük"

 

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