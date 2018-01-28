Trabzonspor 1 - Fenerbahçe 1
Süper Lig 2017-2018 19. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.
Trabzonspor: Onur Kıvrak, Jan Durica, Joao Pereira, Uğur Demirok, Kamil Ahmet Çörekçi, Juraj Kucka, Okay Yokuşlu, Yusuf Yazıcı (46' Jose Sosa), Olcay Şahan (89' Hugo Rodallega), Burak Yılmaz, Abdülkadir Ömür
Teknik Direktör: Rıza Çalımbay
Haberleri İstatistikleri
Fenerbahçe: Volkan Demirel, Mauricio Isla (79' Roberto Soldado), Roman Neustadter, İsmail Köybaşı, Mehmet Topal, Josef De Souza, Aatif Chahechouhe (63' Mathieu Valbuena), Nabil Dirar, Hasan Ali Kaldırım (64' Elif Elmas), Alper Potuk, Fernandao
Teknik Direktör: Aykut Kocaman
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Ali Palabıyık, Kemal Yılmaz, Serkan Olguncan, Koray Gençerler
Goller: DK 58: Burak Yılmaz (Trabzonspor), DK 84: Josef De Souza (Fenerbahçe)
Sarı Kartlar: DK 54: Fernandao (Fenerbahçe), DK 63: Mauricio Isla (Fenerbahçe), DK 83: Kamil Ahmet Çörekçi (Trabzonspor), DK 84: Josef De Souza (Fenerbahçe), DK 90: Joao Pereira (Trabzonspor)
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