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Trabzonspor 1 - Fenerbahçe 1
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TRABZONSPOR 1 - FENERBAHÇE 1

Trabzonspor 1 - Fenerbahçe 1

Süper Lig 2017-2018 19. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

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Trabzonspor 1 - Fenerbahçe 1

Süper Lig 2017-2018 19. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

Trabzonspor: Onur Kıvrak, Jan Durica, Joao Pereira, Uğur Demirok, Kamil Ahmet Çörekçi, Juraj Kucka, Okay Yokuşlu, Yusuf Yazıcı (46' Jose Sosa), Olcay Şahan (89' Hugo Rodallega), Burak Yılmaz, Abdülkadir Ömür

Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

Fenerbahçe: Volkan Demirel, Mauricio Isla (79' Roberto Soldado), Roman Neustadter, İsmail Köybaşı, Mehmet Topal, Josef De Souza, Aatif Chahechouhe (63' Mathieu Valbuena), Nabil Dirar, Hasan Ali Kaldırım (64' Elif Elmas), Alper Potuk, Fernandao

Teknik Direktör: Aykut Kocaman

Hakem: Ali Palabıyık, Kemal Yılmaz, Serkan Olguncan, Koray Gençerler

Goller: DK 58: Burak Yılmaz (Trabzonspor), DK 84: Josef De Souza (Fenerbahçe)

Sarı Kartlar: DK 54: Fernandao (Fenerbahçe), DK 63: Mauricio Isla (Fenerbahçe), DK 83: Kamil Ahmet Çörekçi (Trabzonspor), DK 84: Josef De Souza (Fenerbahçe), DK 90: Joao Pereira (Trabzonspor)

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