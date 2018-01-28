Trabzonspor - Fenerbahçe maç kadroları belli oldu...Süper Lig 2017-2018 19. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.
Bugün 19:00'da Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Ali Palabıyık yönetecek.
Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.
Stat:
Trabzonspor: Onur Recep Kıvrak, Kamil Ahmet Çörekçi, Jan Durıca, Okay Yokuşlu, Olcay Şahan, Uğur Demirok, Burak Yılmaz, Abdülkadir Ömür, Juraj Kucka, Joao Pedro Da Sılva Pereıra, Yusuf Yazıcı
Teknik Direktör: Rıza Çalımbay
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Fenerbahçe: Volkan Demirel, Hasan Ali Kaldırım, Maurıcıo Anıbal Isla, Mehmet Topal, İsmail Köybaşı, Alper Potuk, Jose Fernando Vıana De Santana, Nabıl Dırar, Roman Neustaedter, Josef De Souza Dıas, Aatıf Chahechouhe
Teknik Direktör: Aykut Kocaman
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Ali Palabıyık, Kemal Yılmaz, Serkan Olguncan, Koray Gençerler
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