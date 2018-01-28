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Sakaryaspor 0 - Bugsaş Spor 0
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SAKARYASPOR 0 - BUGSAŞ SPOR 0

Sakaryaspor 0 - Bugsaş Spor 0

TFF 2.Lig Beyaz Grup 19. haftasında Sakaryaspor ile Bugsaş Spor Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

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Sakaryaspor 0 - Bugsaş Spor 0

TFF 2.Lig Beyaz Grup 19. haftasında Sakaryaspor ile Bugsaş Spor Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

Sakaryaspor: Ercüment Kafkasyalı, Burak Bekaroğlu, Hakkı Can Aksu, Ferhat Yazgan, Yasir Subaşı, Talha Mayhoş, Serdar Ümit Deniz, Tufan Kelleci, Ramazan Civelek (72' Ramazan Çevik), Mahir Sağlık (61' Tevfik Köse), Beykan Şimşek (81' Cem Ekinci)

Teknik Direktör: Engin Korukır

Bugsaş Spor: Oğuz Çalışkan, Kerem Gülbahar, Rıza Efendioğlu, Mahmut Boz, Yavuzhan Keleşoğlu, Erkan Taşkıran (41' Mustafa Çeçenoğlu), Sertaç Çam, Samet Yalçın (71' Harun Aydın), Sinan Kurt (87' Yavuz Koç), Ömer Akman, İskender Alın

Teknik Direktör: Mustafa Özer

Hakem: Ferhan Kestanlıoğlu, Oğuz Akyüz, Hüseyin Kıvanç Durmaz, Mustafa Hakan Belder

Sarı Kartlar: DK 4: Yavuzhan Keleşoğlu (Bugsaş Spor), DK 13: Talha Mayhoş (Sakaryaspor), DK 66: Sinan Kurt (Bugsaş Spor), DK 90: Tufan Kelleci (Sakaryaspor)

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