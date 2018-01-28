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Akhisar Bel. 1 - Antalyaspor 1
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AKHİSAR BEL. 1 - ANTALYASPOR 1

Akhisar Bel. 1 - Antalyaspor 1

Süper Lig 2017-2018 19. haftasında Akhisar Bel. ile Antalyaspor Spor Toto Akhisar Stadyumu Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

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Akhisar Bel. 1 - Antalyaspor 1

Süper Lig 2017-2018 19. haftasında Akhisar Bel. ile Antalyaspor Spor Toto Akhisar Stadyumu Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

Akhisar Bel.: Milan Lukac, Miguel Lopes, Mustafa Yumlu, Caner Osmanpaşa, Ömer Bayram, Abdoul Sissoko, Daniel Larsson (46' Evgen Seleznyov), Olcan Adın, Bilal Kısa (76' Muğdat Çelik), Soner Aydoğdu, Paulo Henrique (81' Serginho Mineiro)

Teknik Direktör: Okan Buruk

Antalyaspor: Ferhat Kaplan, Diego Angelo, Musa Nizam, Sakıb Aytaç, Ondrej Celustka, Charles Fernando, Deniz Kadah, Zeki Yıldırım (71' Harun Alpsoy), Danilo Campos, Nazim Sangare, Emre Güral (84' Chico)

Teknik Direktör: Hamza Hamzaoğlu

Hakem: Bülent Yıldırım, Asım Yusuf Öz, Mustafa Sönmez, Onur Karabaş

Goller: DK 21: Emre Güral (Antalyaspor), DK 90: Evgen Seleznyov (Akhisar Bel.)

Sarı Kartlar: DK 26: Charles Fernando (Antalyaspor), DK 33: Zeki Yıldırım (Antalyaspor), DK 35: Danilo Campos (Antalyaspor), DK 41: Bilal Kısa (Akhisar Bel.), DK 72: Nazim Sangare (Antalyaspor), DK 88: Soner Aydoğdu (Akhisar Bel.), DK 90: Serginho Mineiro (Akhisar Bel.)

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