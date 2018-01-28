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Gaziantepspor 0 - Gazişehir Gaziantep FK 4
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GAZİANTEPSPOR 0 - GAZİŞEHİR GAZİANTEP FK 4

Gaziantepspor 0 - Gazişehir Gaziantep FK 4

TFF 1.Lig 19. haftasında Gaziantepspor ile Gazişehir Gaziantep FK Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Gazişehir Gaziantep FK 4-0 kazandı.

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Gaziantepspor 0 - Gazişehir Gaziantep FK 4

TFF 1.Lig 19. haftasında Gaziantepspor ile Gazişehir Gaziantep FK Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Gazişehir Gaziantep FK 4-0 kazandı.

Gaziantepspor: Selçuk Özcan, Şenol Can, Elyasa Süme, Mehmet Kasım Doğala (64' Mehmet Sait Üzümcü), Hüseyin Polat, İbrahim Halil Keser (53' Gökhan Çamur), Oktay Aydın, İlker Günaslan, Yunus Şencay, Serhan Yılmaz (46' Erdal Ahmet Özdemir), Yusuf Erdem

Teknik Direktör:

Gazişehir Gaziantep FK: Adam Stachowiak, Sinan Osmanoğlu, Uğur Akdemir, Ahmet Kesim, Jefferson Nogueira, Yonathan Del Valle (80' Muhammet Ertürk), Mehmet Erdem Uğurlu, Gökhan Alsan (69' Tugay Kaçar), Okan Derici (63' Pierre Webo), Adama Ba, Özgürcan Özcan

Teknik Direktör: Erkan Sözeri

Hakem: Yiğit Arslan, Gökhan Memişoğlu, Gökhan Barcın, Murat Erdoğan

Goller: DK 4: Adama Ba (Gazişehir Gaziantep FK), DK 38: Gökhan Alsan (Gazişehir Gaziantep FK), DK 61: Özgürcan Özcan (Gazişehir Gaziantep FK), DK 90: Pierre Webo (Gazişehir Gaziantep FK)

Sarı Kartlar: DK 36: Okan Derici (Gazişehir Gaziantep FK), DK 36: Hüseyin Polat (Gaziantepspor), DK 45: Gökhan Alsan (Gazişehir Gaziantep FK), DK 49: Oktay Aydın (Gaziantepspor)

Kırmızı Kart: DK 57: Oktay Aydın (Gaziantepspor)

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