Adanaspor 1 - Giresunspor 1
TFF 1.Lig 19. haftasında Adanaspor ile Giresunspor 5 Ocak Fatih Terim Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.
Adanaspor: İrfan Can Eğribayat, Onur Akbay, Didi, Emre Can Coşkun, Renan Foguinho, Bekir Yılmaz (43' Tevfik Altındağ), Bahattin Köse, Renan Diniz, Abdulaziz Solmaz (66' Uche Kalu), Oğuz Han Aynaoğlu, Roni Gleison
Teknik Direktör: Osman Özköylü
Haberleri İstatistikleri
Giresunspor: Ahmet Şahin, Panajotis Dimitriadis, Aykut Demir, Hüsamettin Tut, Caner Arıcı, Fatih Atik (82' Jones Carioca), Boubacar Diabang (76' Abdülkerim Bardakçı), Çağlar Birinci, Dodo, Sinan Özkan, Dmytro Korkishko (62' Murat Gürbüzerol)
Teknik Direktör: Metin Diyadin
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Mustafa Öğretmenoğlu, Candaş Elbil, Murat Ergin Gözütok, Emre Malok
Goller: DK 45: Panajotis Dimitriadis (Giresunspor), DK 78: Onur Akbay (Adanaspor)
Sarı Kartlar: DK 20: Fatih Atik (Giresunspor), DK 32: Renan Foguinho (Adanaspor), DK 34: Dodo (Giresunspor), DK 56: Didi (Adanaspor), DK 56: Aykut Demir (Giresunspor), DK 64: Emre Can Coşkun (Adanaspor), DK 65: Roni Gleison (Adanaspor)
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