﻿
Adanaspor 1 - Giresunspor 1
﻿
Site İçi Arama
﻿

ADANASPOR 1 - GİRESUNSPOR 1

Adanaspor 1 - Giresunspor 1

TFF 1.Lig 19. haftasında Adanaspor ile Giresunspor 5 Ocak Fatih Terim Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

267 Okunma

Adanaspor 1 - Giresunspor 1

TFF 1.Lig 19. haftasında Adanaspor ile Giresunspor 5 Ocak Fatih Terim Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

Adanaspor: İrfan Can Eğribayat, Onur Akbay, Didi, Emre Can Coşkun, Renan Foguinho, Bekir Yılmaz (43' Tevfik Altındağ), Bahattin Köse, Renan Diniz, Abdulaziz Solmaz (66' Uche Kalu), Oğuz Han Aynaoğlu, Roni Gleison

Teknik Direktör: Osman Özköylü

Giresunspor: Ahmet Şahin, Panajotis Dimitriadis, Aykut Demir, Hüsamettin Tut, Caner Arıcı, Fatih Atik (82' Jones Carioca), Boubacar Diabang (76' Abdülkerim Bardakçı), Çağlar Birinci, Dodo, Sinan Özkan, Dmytro Korkishko (62' Murat Gürbüzerol)

Teknik Direktör: Metin Diyadin

Hakem: Mustafa Öğretmenoğlu, Candaş Elbil, Murat Ergin Gözütok, Emre Malok

Goller: DK 45: Panajotis Dimitriadis (Giresunspor), DK 78: Onur Akbay (Adanaspor)

Sarı Kartlar: DK 20: Fatih Atik (Giresunspor), DK 32: Renan Foguinho (Adanaspor), DK 34: Dodo (Giresunspor), DK 56: Didi (Adanaspor), DK 56: Aykut Demir (Giresunspor), DK 64: Emre Can Coşkun (Adanaspor), DK 65: Roni Gleison (Adanaspor)

﻿

İşte Adanaspor - Giresunspor maçında ilk 11'ler
Denizlispor 3 - Adanaspor 1
İşte Denizlispor - Adanaspor maçında ilk 11'ler
Giresunspor 0 - Boluspor 2
Giresunspor - Boluspor maç kadroları belli oldu...
Gençlerbirliği'nin Kupada rakibi belli oldu...
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿