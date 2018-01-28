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Ümit Özat: Ben bu kulübü çok seviyorum
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ÜMİT ÖZAT: BEN BU KULÜBÜ ÇOK SEVİYORUM

Ümit Özat: Ben bu kulübü çok seviyorum

Sahasında 10 kişi kaldığı maçta Atiker Konyaspor’u 2-1 mağlup etmeyi başaran Gençlerbirliği moral buldu. Teknik Direktör Ümit Özat, “Oyuncularım inanılmaz bir mücadele gösterdi” dedi.

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Süper Lig'in 19'uncu hafta maçında Gençlerbirliği sahasında Atiker Konyaspor'u ağırladı. Her iki takımında Afrin'deki Mehmetçiğe destek pankartı ile çıktığı maçta gülen taraf Gençlerbirliği oldu.

Gençlerbirliği, 1-0 geriye düştüğü karşılaşmada Alper ve yeni transfer Sessegnon'un golleriyle evinde Atiker Konyaspor'u 2-1 yendi. Mücadelenin ardından Gençlerbirliği Teknik Direktörü Ümit Özat maçı değerlendirdi. Gençlerbirliği Teknik Direktörü Ümit Özat, oyuncularının inanılmaz bir mücadele gösterdiğini belirterek, "Yaklaşık bir yarı 10 kişi oynayarak galibiyet aldık. Oyuncularımın kazanma arzusundan dolayı çok mutluyum. Bugün itibariyle lig yeniden başlıyor. Oyun içerisinde çok gel gitler oldu. 10 kişi kaldıktan sonra 1 puanın da iyi olduğunu düşünerek önce aza tema ettik. Ona göre yol izledik. Güzel bir galibiyet oldu" dedi.

KOMBİNE SİTEMİ
Özat, "Huzursuz olduğum konular var. Bunu başkana ileteceğim ve ona göre yol izleyeceğiz. Her maçı deplasmanda oynamak. Hala eksiklerimiz var. Kendilerine eksikleri ilettim umarım gereğini yaparlar. Küfür eden taraftarlara kombine veriliyor. Tek başına kal mücadeleyi tek başına ver. Gören görüyor bunları. Ben bu kulübü çok seviyorum" ifadelerini kullandı.

DÜNYANIN TANIDIĞI BİR İSİM
Yeni transfer Stephane Sessegnon ile ilgili de değerlendirmede bulunan Ümit Özat, "Maç kötü bitseydi 72 saat önce gelen adam niye 11'de oynadı derlerdi. Dünyanın tanıdığı bir oyuncu. Bu takıma lider olacağını düşünüyorum, onu da tebrik ediyorum. Karabük maçından sonra takıma izin verip Konya'ya gittim. Bu maçı nasıl kazanırız diye çok çalıştık. Bu maç için en önemli noktası, Lucas'ın geri dönmesi ve yeni transfer Stephane'nin göstermiş olduğu performanstı" diye konuştu.
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