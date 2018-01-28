Niğde Belediyespor 2 - Bandırmaspor 1
TFF 2.Lig Beyaz Grup 19. haftasında Niğde Belediyespor ile Bandırmaspor Niğde 5 Şubat Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Niğde Belediyespor 2-1 kazandı.
Niğde Belediyespor: Metin Uçar, Volkan Özcan, Taner Yılmaz, Hakan Çevik, Volkan Geyik, Seçkin Getbay, Sefa Aksoy (80' Uğur Ayhan), Cabir Coşar, Tunç Murat Behram, Emre Öztürk (85' Mehmet Feyzi Yıldırım), Ömürcan Yıldırımlı (71' Mehmet Gürkan Öztürk)
Teknik Direktör: Necmettin Sert
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Bandırmaspor: Ali Türkan, Erdi Öner (74' Bahri Can Avcı), Özgür Çelik, Berkay Can Değirmencioğlu, Oğulcan Şahin, Oğuzhan Kayar, Birhan Vatansever, Yunus Özdemir (46' Mertcan Çam), Erhan Şentürk, Hüseyin Altuğ Taş, Mehmet Gülmez (46' Feyyaz Aydil)
Teknik Direktör: Mustafa Uğur
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Davut Dakul Çelik, Emir Eray Eyisoy, Caner Eroğlu, Deniz Kükrek
Goller: DK 4: Tunç Murat Behram (Niğde Belediyespor), DK 8: Tunç Murat Behram (Niğde Belediyespor), DK 90: (Bandırmaspor)
Sarı Kartlar: DK 41: Birhan Vatansever (Bandırmaspor), DK 51: Berkay Can Değirmencioğlu (Bandırmaspor), DK 61: Volkan Özcan (Niğde Belediyespor)
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