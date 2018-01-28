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Evkur Y.Malatyaspor 1 - Demir Grup Sivasspor 0
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EVKUR Y.MALATYASPOR 1 - DEMİR GRUP SİVASSPOR 0

Evkur Y.Malatyaspor 1 - Demir Grup Sivasspor 0

Süper Lig 2017-2018 19. haftasında Evkur Y.Malatyaspor ile Demir Grup Sivasspor Yeni Malatya Stadyumu Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Evkur Y.Malatyaspor 1-0 kazandı.

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Evkur Y.Malatyaspor 1 - Demir Grup Sivasspor 0

Süper Lig 2017-2018 19. haftasında Evkur Y.Malatyaspor ile Demir Grup Sivasspor Yeni Malatya Stadyumu Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Evkur Y.Malatyaspor 1-0 kazandı.

Evkur Y.Malatyaspor: Ertaç Özbir, Aly Cissokho, Sadık Çiftpınar, Arturo Mina, Issam Chebake, Adem Büyük, Murat Yıldırım (71' Emanuel Dening), Sadio Diallo (46' Aytaç Kara), Michael Pereira, Azubuike Godson, Khalid Boutaib (83' Eren Tozlu)

Teknik Direktör: Erol Bulut

Demir Grup Sivasspor: Tolgahan Acar, Carl Medjani (53' John Boye), Mattias Bjarsmyr, Ziya Erdal, Auremir Dos Santos, Delvin Ndinga, Hakan Arslan (86' Zoro Cyriac), Emre Kılınç, Thievy Bifouma, Mert Hakan Yandaş (74' Robinho), Arouna Kone

Teknik Direktör: Samet Aybaba

Hakem: Mete Kalkavan, Ceyhun Sesigüzel, Süleyman Özay, Özgüç Türkalp

Gol: DK 77: Adem Büyük (Evkur Y.Malatyaspor)

Sarı Kartlar: DK 33: Carl Medjani (Demir Grup Sivasspor), DK 38: Azubuike Godson (Evkur Y.Malatyaspor), DK 71: Emanuel Dening (Evkur Y.Malatyaspor), DK 84: Sadık Çiftpınar (Evkur Y.Malatyaspor), DK 90: Thievy Bifouma (Demir Grup Sivasspor), DK 90: Eren Tozlu (Evkur Y.Malatyaspor)

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