Evkur Y.Malatyaspor 1 - Demir Grup Sivasspor 0
Süper Lig 2017-2018 19. haftasında Evkur Y.Malatyaspor ile Demir Grup Sivasspor Yeni Malatya Stadyumu Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Evkur Y.Malatyaspor 1-0 kazandı.
Evkur Y.Malatyaspor: Ertaç Özbir, Aly Cissokho, Sadık Çiftpınar, Arturo Mina, Issam Chebake, Adem Büyük, Murat Yıldırım (71' Emanuel Dening), Sadio Diallo (46' Aytaç Kara), Michael Pereira, Azubuike Godson, Khalid Boutaib (83' Eren Tozlu)
Teknik Direktör: Erol Bulut
Haberleri İstatistikleri
Demir Grup Sivasspor: Tolgahan Acar, Carl Medjani (53' John Boye), Mattias Bjarsmyr, Ziya Erdal, Auremir Dos Santos, Delvin Ndinga, Hakan Arslan (86' Zoro Cyriac), Emre Kılınç, Thievy Bifouma, Mert Hakan Yandaş (74' Robinho), Arouna Kone
Teknik Direktör: Samet Aybaba
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Mete Kalkavan, Ceyhun Sesigüzel, Süleyman Özay, Özgüç Türkalp
Gol: DK 77: Adem Büyük (Evkur Y.Malatyaspor)
Sarı Kartlar: DK 33: Carl Medjani (Demir Grup Sivasspor), DK 38: Azubuike Godson (Evkur Y.Malatyaspor), DK 71: Emanuel Dening (Evkur Y.Malatyaspor), DK 84: Sadık Çiftpınar (Evkur Y.Malatyaspor), DK 90: Thievy Bifouma (Demir Grup Sivasspor), DK 90: Eren Tozlu (Evkur Y.Malatyaspor)
Fikstürü - Puan Durumu
Okuyucuların Tercihi
Klasspor TV - Paykasa Kart - Paykasa Bozdurma İşlemleri - Aralık Psikoloji
Copyleft 2015 - klasspor.com. "İnsan beyninin ürettiği hiçbirşey bize ait değildir." Klasspor editörleri ya da yazarları tarafından üretilmiş tüm haberleri, yazıları, fotoğrafları ve videoları sormadan, kaynak göstermeden kullanabilirsiniz.Kaynak gösterirseniz o sizin güzelliğiniz olur. Göstermeyene küfür, gösterene teşekkür etmiyoruz.
klasspor.com basın meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir.
Sitemizde yapılan tüm yorumlardan yazarları mesuldür. Boşuna hukuki süreç yaşamamak için biz kontrol etmeye çalışıyoruz ancak gerekli durumlarda IP adresleri "Aman tanıdıktır" diye düşünülmeden savcılara verilebilir.