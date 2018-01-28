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Osmaniyespor 2 - Aydınspor 1923 2
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OSMANİYESPOR 2 - AYDINSPOR 1923 2

Osmaniyespor 2 - Aydınspor 1923 2

TFF 3.Lig 3.Grup 19. haftasında Osmaniyespor ile Aydınspor 1923 7 Ocak Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

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Osmaniyespor 2 - Aydınspor 1923 2

TFF 3.Lig 3.Grup 19. haftasında Osmaniyespor ile Aydınspor 1923 7 Ocak Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

Osmaniyespor: Ahmet Önal, Ahmet Çenet, İlyas Ekiz, Salih Tunar, Kadir Bilimlier, Soner Ergençay, Oğuz Küçük (46' Emrah Bedir), Burak Sarı, Selçuk Kaban (46' Rıdvan Çelik), Semih Durmuş (75' İsmail Bulut), Süleyman Güneş

Teknik Direktör: Bahaddin Güneş

Aydınspor 1923: Ulaş Güler, Ramazan Karaca, İsmail Hacıhafızoğlu, Serkan Özdemir, Ömer Serbest, Ceyhun Yelkenci, Mikail Albayrak (79' Doğancan Koca), Osman Berk Kınlı, Tuncay Kılıç (68' Yusuf Yıldırım), Artun Kütükçü, Habib Uzun (90' Çağlayan Menderes)

Teknik Direktör: Mehmet Akif Başaran

Hakem: Serkan Önsal, Mutlu Çiğdem, Erhan Gündüz, Kadir Özgöde

Goller: DK 51: Habib Uzun (Aydınspor 1923), DK 80: Yusuf Yıldırım (Aydınspor 1923), DK 90: Süleyman Güneş (Osmaniyespor), DK 90: Emrah Bedir (Osmaniyespor)

Sarı Kartlar: DK 53: Kadir Bilimlier (Osmaniyespor), DK 59: Salih Tunar (Osmaniyespor), DK 72: İlyas Ekiz (Osmaniyespor), DK 77: Osman Berk Kınlı (Aydınspor 1923), DK 82: Ahmet Önal (Osmaniyespor), DK 83: Süleyman Güneş (Osmaniyespor), DK 86: Yusuf Yıldırım (Aydınspor 1923)

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