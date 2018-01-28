Turgutluspor 2 - A. Bağcılar 3
TFF 3.Lig 2.Grup 19. haftasında Turgutluspor ile A. Bağcılar Turgutlu 7 Eylül Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı A. Bağcılar 3-2 kazandı.
Turgutluspor: Ömer Faruk Karaman, Fatih Çakır, Rıdvan Coşkun (90' Ferhat Katipoğlu), Ozan Şamiloğlu, Muhammed Can, Ferdi Başoda, Ramazan Altıntepe, Emre Avcı (46' Kadir Torbacı), Fatih Somuncu (67' Emin Altunay), Yaşar Yılmaz, Oğuz Yıldırım
Teknik Direktör: Özgün Kaya
Haberleri İstatistikleri
A. Bağcılar: Burak Onur, Gökhan Çalışır, Furkan Mehmet Tuncer, Abdulsamet İlgar, Halil İbrahim Mızrap, Güney Polat, Arda Şahin (85' Murat Batuhan Abdikoğlu), Bertuğ Başdemir, Özcan Aydın (76' Oğuz Aksoy), Berat Eyüpoğlu (67' Uğur Gezen), Ertuğrul Yıldırım
Teknik Direktör: Armağan Turhan
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Hakan Ergin, Muhammet Oğuzhan Öztaş, Mesut Hakalmaz, Onur Güneş
Goller: DK 20: Berat Eyüpoğlu (A. Bağcılar), DK 55: Berat Eyüpoğlu (A. Bağcılar), DK 60: Ferdi Başoda (Turgutluspor), DK 75: Ramazan Altıntepe (Turgutluspor), DK 87: Ertuğrul Yıldırım (A. Bağcılar)
Sarı Kartlar: DK 26: Furkan Mehmet Tuncer (A. Bağcılar), DK 45: Ramazan Altıntepe (Turgutluspor), DK 45: Abdulsamet İlgar (A. Bağcılar), DK 45: Fatih Çakır (Turgutluspor), DK 55: Ozan Şamiloğlu (Turgutluspor), DK 57: Arda Şahin (A. Bağcılar), DK 60: Berat Eyüpoğlu (A. Bağcılar), DK 75: Uğur Gezen (A. Bağcılar), DK 81: Oğuz Yıldırım (Turgutluspor), DK 81: Halil İbrahim Mızrap (A. Bağcılar), DK 82: Burak Onur (A. Bağcılar), DK 90: Ferdi Başoda (Turgutluspor)
Fikstürü - Puan Durumu
Okuyucuların Tercihi
Klasspor TV - Paykasa Kart - Paykasa Bozdurma İşlemleri - Aralık Psikoloji
Copyleft 2015 - klasspor.com. "İnsan beyninin ürettiği hiçbirşey bize ait değildir." Klasspor editörleri ya da yazarları tarafından üretilmiş tüm haberleri, yazıları, fotoğrafları ve videoları sormadan, kaynak göstermeden kullanabilirsiniz.Kaynak gösterirseniz o sizin güzelliğiniz olur. Göstermeyene küfür, gösterene teşekkür etmiyoruz.
klasspor.com basın meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir.
Sitemizde yapılan tüm yorumlardan yazarları mesuldür. Boşuna hukuki süreç yaşamamak için biz kontrol etmeye çalışıyoruz ancak gerekli durumlarda IP adresleri "Aman tanıdıktır" diye düşünülmeden savcılara verilebilir.