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Turgutluspor 2 - A. Bağcılar 3
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TURGUTLUSPOR 2 - A. BAĞCILAR 3

Turgutluspor 2 - A. Bağcılar 3

TFF 3.Lig 2.Grup 19. haftasında Turgutluspor ile A. Bağcılar Turgutlu 7 Eylül Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı A. Bağcılar 3-2 kazandı.

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Turgutluspor 2 - A. Bağcılar 3

TFF 3.Lig 2.Grup 19. haftasında Turgutluspor ile A. Bağcılar Turgutlu 7 Eylül Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı A. Bağcılar 3-2 kazandı.

Turgutluspor: Ömer Faruk Karaman, Fatih Çakır, Rıdvan Coşkun (90' Ferhat Katipoğlu), Ozan Şamiloğlu, Muhammed Can, Ferdi Başoda, Ramazan Altıntepe, Emre Avcı (46' Kadir Torbacı), Fatih Somuncu (67' Emin Altunay), Yaşar Yılmaz, Oğuz Yıldırım

Teknik Direktör: Özgün Kaya

A. Bağcılar: Burak Onur, Gökhan Çalışır, Furkan Mehmet Tuncer, Abdulsamet İlgar, Halil İbrahim Mızrap, Güney Polat, Arda Şahin (85' Murat Batuhan Abdikoğlu), Bertuğ Başdemir, Özcan Aydın (76' Oğuz Aksoy), Berat Eyüpoğlu (67' Uğur Gezen), Ertuğrul Yıldırım

Teknik Direktör: Armağan Turhan

Hakem: Hakan Ergin, Muhammet Oğuzhan Öztaş, Mesut Hakalmaz, Onur Güneş

Goller: DK 20: Berat Eyüpoğlu (A. Bağcılar), DK 55: Berat Eyüpoğlu (A. Bağcılar), DK 60: Ferdi Başoda (Turgutluspor), DK 75: Ramazan Altıntepe (Turgutluspor), DK 87: Ertuğrul Yıldırım (A. Bağcılar)

Sarı Kartlar: DK 26: Furkan Mehmet Tuncer (A. Bağcılar), DK 45: Ramazan Altıntepe (Turgutluspor), DK 45: Abdulsamet İlgar (A. Bağcılar), DK 45: Fatih Çakır (Turgutluspor), DK 55: Ozan Şamiloğlu (Turgutluspor), DK 57: Arda Şahin (A. Bağcılar), DK 60: Berat Eyüpoğlu (A. Bağcılar), DK 75: Uğur Gezen (A. Bağcılar), DK 81: Oğuz Yıldırım (Turgutluspor), DK 81: Halil İbrahim Mızrap (A. Bağcılar), DK 82: Burak Onur (A. Bağcılar), DK 90: Ferdi Başoda (Turgutluspor)

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