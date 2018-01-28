A. Selçukspor 2 - Gümüşhanespor 1
TFF 2.Lig Beyaz Grup 19. haftasında A. Selçukspor ile Gümüşhanespor Bş Bld Atatürk Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı A. Selçukspor 2-1 kazandı.
A. Selçukspor: Mücahit Atalay, Ahmet Önay, Ali Yaşar, Savaş Polat, Sertan Yiğenoglu, İbrahim Ak (68' Alpay Koldaş), İbrahim Serdar Aydın (80' Özkan Taştemur), Onurcan Güler, Ayberk Altan, Seddar Karaman, Mücahit Can Akçay (85' Alpay Cin)
Teknik Direktör: Mustafa Alper Avcı
Haberleri İstatistikleri
Gümüşhanespor: Hasan Hüseyin Akınay, Recep Yılmaz, Taner Koç (31' Oktay Delibalta), Fırat Arıkan, Mehmet Cansın Çiçek, Dilaver Güçlü (80' Musa Sinan Yılmazer), Serhat Mermer, Kağan Söylemezgiller, Tita, Furkan Yaman, Zahit Fındık (65' Berk İsmail Ünsal)
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Serkan Ergün, Süleyman Yavaşoğlu, Sinan Bilen, Oğuzhan Aksu
Goller: DK 13: Mücahit Can Akçay (A. Selçukspor), DK 71: Ayberk Altan (A. Selçukspor), DK 88: Berk İsmail Ünsal (Gümüşhanespor)
Sarı Kartlar: DK 33: Oktay Delibalta (Gümüşhanespor), DK 45: Ayberk Altan (A. Selçukspor), DK 49: Onurcan Güler (A. Selçukspor), DK 83: Mücahit Can Akçay (A. Selçukspor)
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