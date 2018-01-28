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12 Bingölspor 0 - Ofspor 0
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12 BİNGÖLSPOR 0 - OFSPOR 0

12 Bingölspor 0 - Ofspor 0

TFF 3.Lig 1.Grup 19. haftasında 12 Bingölspor ile Ofspor Bingöl Şehir Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

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12 Bingölspor 0 - Ofspor 0

TFF 3.Lig 1.Grup 19. haftasında 12 Bingölspor ile Ofspor Bingöl Şehir Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

12 Bingölspor: Kadir Kahvecioğlu, Özkan Yılmaz, Mehmet Sait Ulucan, Doğancan Kılıç, Recep Macar (16' Mahsum Kara), Gökhan Solak (72' Barış Şaffak), Sercan Sevinç, Emre Fırtına (82' İsmail Oğuzhan), Gökhan Akıllı, Ogün Aytaç Yavuz, Mehmet Ali Can

Teknik Direktör:

Ofspor: Yunus Emre Kırdal, Ferhat Aydın, Fatih Kaan Arıman, Sergen İlhan, Niyazi Çolak (85' Mustafa Emin Birinci), Gürkan Alver, Muhammet Fettahoğlu, Nevzat Bilen, Furkan Karabatak (69' Canberk Özçakır), Furkan Aydın (82' Abdulkadir Kaplan), Talha Aydemir

Teknik Direktör:

Hakem: Veli Ersin Bıçak, Mehmet Saldıraner, Hakan Akkaynak, Mertcan Bardakçı

Sarı Kartlar: DK 5: Fatih Kaan Arıman (Ofspor), DK 45: Gürkan Alver (Ofspor)

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