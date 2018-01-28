﻿
Y.Altındağ Bel. 1 - Erbaaspor 1
﻿
Site İçi Arama
﻿

Y.ALTINDAĞ BEL. 1 - ERBAASPOR 1

Y.Altındağ Bel. 1 - Erbaaspor 1

TFF 3.Lig 1.Grup 19. haftasında Y.Altındağ Bel. ile Erbaaspor Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

374 Okunma

Y.Altındağ Bel. 1 - Erbaaspor 1

TFF 3.Lig 1.Grup 19. haftasında Y.Altındağ Bel. ile Erbaaspor Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

Y.Altındağ Bel.: Mustafa Gürbüz, Bülent Kalecikli, Efe Berker Özcan, Emrah Duman, Yalçın Eycan Kaya, Salih Yurt, Hüseyin Korkmaz (87' Bekir Turaç Böke), Barış Çiçek (72' Emrah Sürücü), Mertcan Demirer, İsmail Sevindi, Burhanettin Çakırefe (80' Ercan Güneri)

Teknik Direktör: Mehmet Akbulut

Erbaaspor: Nurullah Aslan, Berk Kal, Eşref Koçak, Sertaç Eren, Taner Kahriman (68' Salih Seyis), Serkan Doğan (79' Oğuzhan Demirer), Tolga Yıldız, Murat Kara, Mahmuthan Samet Acar, Murat Hacıoğlu, Emirhan Atilla (59' Ömer Demircan)

Teknik Direktör: Eyüp Ümit Özkalp

Hakem: Alper Oran, Abdullah Melih Karaduman, Ahmet Gökhan Bal, Süleyman Özseçen

Goller: DK 15: Yalçın Eycan Kaya (Y.Altındağ Bel.), DK 90: Tolga Yıldız (Erbaaspor)

Sarı Kartlar: DK 64: Salih Yurt (Y.Altındağ Bel.), DK 69: Serkan Doğan (Erbaaspor), DK 82: Hüseyin Korkmaz (Y.Altındağ Bel.), DK 89: Mahmuthan Samet Acar (Erbaaspor)

﻿

ETİKETLER #Erbaaspor
Y.Altındağ Bel. - Erbaaspor maç kadroları belli oldu...
Erbaaspor 0 - Dardanelspor 0
Erbaaspor - Dardanelspor maç kadroları belli oldu...
Erbaaspor 0 - Düzcespor 0
Erbaaspor 0 - Düzcespor 0
Erbaaspor - Düzcespor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿