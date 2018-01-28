Y.Altındağ Bel. 1 - Erbaaspor 1
TFF 3.Lig 1.Grup 19. haftasında Y.Altındağ Bel. ile Erbaaspor Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.
Y.Altındağ Bel.: Mustafa Gürbüz, Bülent Kalecikli, Efe Berker Özcan, Emrah Duman, Yalçın Eycan Kaya, Salih Yurt, Hüseyin Korkmaz (87' Bekir Turaç Böke), Barış Çiçek (72' Emrah Sürücü), Mertcan Demirer, İsmail Sevindi, Burhanettin Çakırefe (80' Ercan Güneri)
Teknik Direktör: Mehmet Akbulut
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Erbaaspor: Nurullah Aslan, Berk Kal, Eşref Koçak, Sertaç Eren, Taner Kahriman (68' Salih Seyis), Serkan Doğan (79' Oğuzhan Demirer), Tolga Yıldız, Murat Kara, Mahmuthan Samet Acar, Murat Hacıoğlu, Emirhan Atilla (59' Ömer Demircan)
Teknik Direktör: Eyüp Ümit Özkalp
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Alper Oran, Abdullah Melih Karaduman, Ahmet Gökhan Bal, Süleyman Özseçen
Goller: DK 15: Yalçın Eycan Kaya (Y.Altındağ Bel.), DK 90: Tolga Yıldız (Erbaaspor)
Sarı Kartlar: DK 64: Salih Yurt (Y.Altındağ Bel.), DK 69: Serkan Doğan (Erbaaspor), DK 82: Hüseyin Korkmaz (Y.Altındağ Bel.), DK 89: Mahmuthan Samet Acar (Erbaaspor)
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