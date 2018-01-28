Düzcespor 0 - Bayburtspor 2
TFF 3.Lig 1.Grup 19. haftasında Düzcespor ile Bayburtspor Düzce 18 Temmuz Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Bayburtspor 2-0 kazandı.
Düzcespor: Çağrı Can Tanrıbilir, Tayfun Yanar, Burçak Özkanca, Hayrettin Cengiz, Enver Ayyıldız, Oktay Gümüş, Kemal Ünal (59' Ahmet Üner), Hüseyin İriç (70' Çağrı Tekin), Serhat Baştan, Buğra Temel (87' İsmail Türk), Mustafa Bedirhan Çelik
Teknik Direktör: Ahmet Duman
Haberleri İstatistikleri
Bayburtspor: Ramazan Aydın, Zafer Aydoğdu, Hasan Güleryüz, Rahmi Muhammet Akyazı, Güney Tutcuoğlu, Ali Kemal Yükseker (61' Gökhan Korkmaz), Özkan Toprak, Güray Gazioğlu, Aykut Sarıdoğan, Mert Özyıldırım (74' Nazif Şener), Eren Açıkgöz
Teknik Direktör: Özgür Zengin
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Adem Bozkurt, Onur İçyer, Ömer Yüzer, Ali Yılmaz
Goller: DK 1: Güray Gazioğlu (Bayburtspor), DK 90: Nazif Şener (Bayburtspor)
Sarı Kartlar: DK 11: Oktay Gümüş (Düzcespor), DK 26: Kemal Ünal (Düzcespor), DK 26: Serhat Baştan (Düzcespor), DK 43: Aykut Sarıdoğan (Bayburtspor), DK 61: Burçak Özkanca (Düzcespor), DK 86: Enver Ayyıldız (Düzcespor)
Kırmızı Kart: DK 86: Gökhan Korkmaz (Bayburtspor)
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