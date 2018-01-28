Nazilli Belediyespor 1 - Şanlıurfaspor 2
TFF 2.Lig Beyaz Grup 19. haftasında Nazilli Belediyespor ile Şanlıurfaspor Nazilli İlçe Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Şanlıurfaspor 2-1 kazandı.
Nazilli Belediyespor: Onur Bulut, Onur Karakabak, Bora Yelken, Nuh Aşkın, Mazlum Demir, Berkay Öztuvan (73' Samet Bülbül), Hakan Turan (85' Mert Çapar), Ilter Ayyıldız, Serdar Eylik (53' Ali Say), Fatih Üge,
Teknik Direktör: Ahmet Yavuz
Haberleri İstatistikleri
Şanlıurfaspor: İbrahim Demir, İzzet Yıldırım, Şaban Özel, Nuri Terliksiz, Mehmet Taşçı, Oğuzhan Türk, Hüseyin Kala, Artun Akçakın, Halil Köçer (90' Fevzi Özkan), Feridun Kıroğlu (85' Bahadır Öztürk), Talha Yazgan
Teknik Direktör: Ferudun Şaban Yarkın
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Mustafa İlker Coşkun, Anıl Usta, Cengizhan Öztürk, Hüseyin Gökberk Arslan
Goller: DK 21: Fatih Üge (Nazilli Belediyespor), DK 35: Halil Köçer (Şanlıurfaspor), DK 47: Artun Akçakın (Şanlıurfaspor)
Sarı Kartlar: DK 45: Hüseyin Kala (Şanlıurfaspor), DK 46: İbrahim Demir (Şanlıurfaspor), DK 61: Berkay Öztuvan (Nazilli Belediyespor), DK 80: Nuri Terliksiz (Şanlıurfaspor)
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