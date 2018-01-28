Altay 3 - K.Maraşspor 1
TFF 2.Lig Beyaz Grup 19. haftasında Altay ile K.Maraşspor İzmir Atatürk Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Altay 3-1 kazandı.
Altay: Egemen Gençalp, İbrahim Öztürk, Murat Türkkan, Serkan Sözmen, Mustafa Murat Uslu, Ferhat Çulcuoğlu, Maksut Taşkıran, Ozan Sol (90' Fatih Gül), Atakan Rıdvan Çankaya, Muharrem Ozan Cengiz, Doğan Karakuş (62' İhsan Furkan Deniz)
Teknik Direktör: İsmet Taşdemir
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K.Maraşspor: Mesut Balkan, Evren Kilarcı, Cemal İşleyen, Ramiz Ok, Ethem Ercan Pülgir, Ramazan Kahya, Eser Akbaş (66' Yusuf Emre Kasal), Devrim Taşkaya, Okan Şahingöz (80' Mert Sinan Pekesen), Burak Saban (86' İbrahim Koca), Yakup Ramazan Zorlu
Teknik Direktör: Mehmet Erdal Alpaslan
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Burak Taşkınsoy, Segah Tunçkol, Sefa Özcan, Ömer Şivka
Goller: DK 12: Okan Şahingöz (K.Maraşspor), DK 42: Murat Türkkan (Altay), DK 45: Muharrem Ozan Cengiz (Altay), DK 87: İhsan Furkan Deniz (Altay)
Sarı Kartlar: DK 31: Evren Kilarcı (K.Maraşspor), DK 75: Ethem Ercan Pülgir (K.Maraşspor)
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