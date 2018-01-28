Ankara İşitme Engelliler Spor Kulübü Türkiye şampiyonu oldu

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu'nun 2018 yılı faaliyet takviminde yer alan İşitme Engelliler Kadınlar Hentbol Türkiye Şampiyonası, Aydın Efeler Mimar Sinan Spor Salonunda oynanan final maçı ile sona erdi. Final maçında normal süresi 6-6 beraberlikle tamamlanan karşılaşmanın uzatma bölümünde Ankara İşitme Engelliler Spor Kulübü, İstanbul Sessizler Spor Kulübünü 9-7 mağlup ederek Türkiye şampiyonu oldu. Ankara İşitme Engelliler Spor Kulübü oyuncuları maç sonunda büyük sevinç yaşadı.

Şampiyonanın 3’üncülük maçında ise Muğla Ortaca İşitme Engeliler Spor Kulübü, Eskişehir İşitme Engelliler Spor Kulübünü 12-9 mağlup ederek şampiyonayı üçüncü olarak tamamladı.

Final maçı sonrası kupa töreni gerçekleştirildi. Şampiyonada dereceye giren takımlara ödülleri ve kupaları takdim edilirken, Türkiye Şampiyonu Ankara İşitme Engeliler Spor Kulübünün şampiyonluk kupasını Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Yakup Ümit Kihtir verdi.

Kihtir ödül töreninde yaptığı konuşmada, turnuvaya katılan takımlara ileriki maçlarda başarı dileğinde bulundu. Bu tür organizasyonlar ile yavaş yavaş daha iyi şeyler yapacaklarını dile getiren Kihtir, şampiyonanın düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür etti.