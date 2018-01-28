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Hatayspor 0 - Keçiörengücü 1
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HATAYSPOR 0 - KEÇİÖRENGÜCÜ 1

Hatayspor 0 - Keçiörengücü 1

TFF 2.Lig Kırmızı Grup 19. haftasında Hatayspor ile Keçiörengücü Antakya Atatürk Stadı Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Keçiörengücü 1-0 kazandı.

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Hatayspor 0 - Keçiörengücü 1

TFF 2.Lig Kırmızı Grup 19. haftasında Hatayspor ile Keçiörengücü Antakya Atatürk Stadı Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Keçiörengücü 1-0 kazandı.

Hatayspor: Akın Alkan, Mesut Çaytemel, Volkan Altınsoy, Sadi Karaduman, Murat Paluli, Mithat Yaşar (85' Gökhan Sazdağı), Yılmaz Özeren, Caner Hüseyin Bağ (82' Köksal Yedek), Hamza Gür, Selim Ilgaz (64' Sinan Kurumuş), Taha Balcı

Teknik Direktör: Murat Sönmez

Keçiörengücü: Yakup Bugün, Hüseyin Güngör, Rıdvan Koçak, Şahin Şafakoğlu, İlyas Yavuz (82' Umut Pusat), Efe Can Çölbekler (90' Uğur Utlu), Ayhan Gürbüz, Berat Satılmış, Burak Aydın, Okan Baydemir, Okan Eken

Teknik Direktör: Mustafa Çapanoğlu

Hakem: İlker Yasin Avcı, Aykut Onar, Murat Altan, A.s.buğrahan Koca

Gol: DK 70: Efe Can Çölbekler (Keçiörengücü)

Sarı Kartlar: DK 42: Sadi Karaduman (Hatayspor), DK 50: Burak Aydın (Keçiörengücü), DK 56: Efe Can Çölbekler (Keçiörengücü), DK 89: Rıdvan Koçak (Keçiörengücü), DK 90: Gökhan Sazdağı (Hatayspor), DK 90: Hamza Gür (Hatayspor), DK 90: Yakup Bugün (Keçiörengücü)

Kırmızı Kart: DK 90: Murat Paluli (Hatayspor)

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