Yeni lider Halkbank

Fenerbahçe maça Gladyr'nin iki servis sayısıyla başladı. Halkbank, setin başında dışarı çıkan smaçlardan üst üste sayı kaybederken, Fenerbahçe, blokta iyi kapandı. Çabuk toparlanan Halkbank, Faik Samed, Hernandez ve Burutay ile etkili oldu. İki takımın da yüksek top oynadığı set oldukça çekişmeli geçti. Fenerbahçe Metin ve Sket ile sayı üretse de savunmada çok iyi kapanan ve sert hücum yapan Halkbank farkı açarak (19-13) seti 25-16 aldı: 1-0.

Halkbank ikinci sete çok iyi servis atarak başladı. Farkı bir anda açan (9-3) ekipte köşelerden Petric, file önünde ise plase atışlarıyla Hierrezuelo, rakibe göz açtırmadı. Teknik molaya 12-8 önde giren Halkbank, molanın ardından hatasız oyunuyla rakibini oldukça zorladı. Seti 25-15 alan başkent ekibi 2-0 öne geçti.

Fenerbahçe, üçüncü sete daha iyi başlangıç yaptı. Sarı-Lacivertli takımda Metin ile Gladyr skora katkı yaparken, teknik mola 12-10 Halkbank'ın üstünlüğüyle geçildi. Molanın ardından iyi manşet alamayan Fenerbahçe, hücumda aksamaya başladı. Farkı yeniden açan Halkbank, seti 25-15 alarak salondan 3-0 galip ayrıldı.

Aldığı galibiyetle puanını 43,175’e çıkarttı ve zirvenin yeni sahibi oldu.

Maçla ve liderlikle ilgili konuşan Halkbank’ın milli orta oyuncusu Faik Samed Güneş, Fenerbahçe’nin güçlü bir takım ve camia olduğunu belirterek, “Onları Ankara’dan puansız gönderdiğimiz için mutluyuz. 12 maçlık galibiyet serisi ile liderliği haketmiştik. Ankaralı taraftarlarımıza ve camiamıza hayırlı olsun” diye konuştu.

Salon: TVF Başkent

Hakemler: Ozan Çağı Sarıkaya, Salim Bektaş

Halkbank ANKARA: Hierrezuelo, Burutay Subaşı, Faik Samed Güneş, Hernandez, Petric, Emre Batur (Alperay Demirciler, Hasan Yeşilbudak, Abdullah Çam)

Fenerbahçe: Gladyr, Selçuk Keskin, Sket, Resul Tekeli, Metin Toy, Quesque (Ahmet Karataş, Burak Hazırol, Oğulcan Yatgın, Bertuğ Öndeş, İzzet Ünver)

Setler: 25-16, 25-15, 25-15

Süre: 70 dakika (23, 24, 23