Mavi Kaplanlar Finalde!

Türkiye Basketbol 1. Ligi’nin (TBL) güçlü temsilcisi Türk Telekom, Federasyon Kupası yarı final maçında Antalyaspor’u 83-68 mağlup ederek adını finale yazdırdı.
Türk Telekom Gençlik ve Spor Kulübü Basketbol Takımı, Federasyon Kupası yarı final maçında Konya Selçuklu Belediyesi Spor Salonu’nda Antalyaspor’la karşı karşıya geldi.
Mavi Kaplanlar maça; Can Akın, Kaya Peker, Serhat Çetin, Monroe ve TJ Campbell beşiyle başladı.
İlk çeyrekte Polat Kaya ve Campbell’la etkili olan Türk Telekom ilk çeyreği 23-15 galip noktaladı. İkinci çeyrekte Türk Telekom, art arda bulduğu sayılarla farkı açarak ilk devreyi 43-32 önde tamamladı. Üçüncü çeyrek, 62-48 Türk Telekom üstünlüğüyle tamamlanırken, Mavi Kaplanlar maçı 15 sayı farkla 83-68 kazanarak Federasyon Kupası’nda finale yükseldi.
Final maçı 28 Ocak Pazar günü saat 16.00’da Konya Selçuklu Belediyesi Spor Salonu’nda oynanacak. Maç, Tivibuspor ekranlarından naklen yayınlanacak.
1.Periyot : 23-15
2.Periyot (ilk yarı sonucu) : 43-32
3.Periyot : 62-48
4.Periyot (maç sonucu) : 83-68
Okuyucuların Tercihi
Klasspor TV - Paykasa Kart - Paykasa Bozdurma İşlemleri - Aralık Psikoloji
Copyleft 2015 - klasspor.com. "İnsan beyninin ürettiği hiçbirşey bize ait değildir." Klasspor editörleri ya da yazarları tarafından üretilmiş tüm haberleri, yazıları, fotoğrafları ve videoları sormadan, kaynak göstermeden kullanabilirsiniz.Kaynak gösterirseniz o sizin güzelliğiniz olur. Göstermeyene küfür, gösterene teşekkür etmiyoruz.
klasspor.com basın meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir.
Sitemizde yapılan tüm yorumlardan yazarları mesuldür. Boşuna hukuki süreç yaşamamak için biz kontrol etmeye çalışıyoruz ancak gerekli durumlarda IP adresleri "Aman tanıdıktır" diye düşünülmeden savcılara verilebilir.