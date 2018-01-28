﻿
Mavi Kaplanlar Finalde!
﻿
Site İçi Arama
﻿

MAVİ KAPLANLAR FİNALDE!

Mavi Kaplanlar Finalde!

Mavi Kaplanlar Federasyon Kupası'nda finale çıktı

268 Okunma

 

Türkiye Basketbol 1. Ligi’nin (TBL) güçlü temsilcisi Türk Telekom, Federasyon Kupası yarı final maçında Antalyaspor’u 83-68 mağlup ederek adını finale yazdırdı.

 

Türk Telekom Gençlik ve Spor Kulübü Basketbol Takımı, Federasyon Kupası yarı final maçında Konya Selçuklu Belediyesi Spor Salonu’nda Antalyaspor’la karşı karşıya geldi.

Mavi Kaplanlar maça; Can Akın, Kaya Peker, Serhat Çetin, Monroe ve TJ Campbell beşiyle başladı.

 

İlk çeyrekte Polat Kaya ve Campbell’la etkili olan Türk Telekom ilk çeyreği 23-15 galip noktaladı. İkinci çeyrekte Türk Telekom, art arda bulduğu sayılarla farkı açarak ilk devreyi 43-32 önde tamamladı. Üçüncü çeyrek, 62-48 Türk Telekom üstünlüğüyle tamamlanırken, Mavi Kaplanlar maçı 15 sayı farkla 83-68 kazanarak Federasyon Kupası’nda finale yükseldi.

 

Final maçı 28 Ocak Pazar günü saat 16.00’da Konya Selçuklu Belediyesi Spor Salonu’nda oynanacak. Maç, Tivibuspor ekranlarından naklen yayınlanacak.

 

1.Periyot : 23-15

2.Periyot (ilk yarı sonucu) : 43-32

3.Periyot : 62-48

4.Periyot (maç sonucu) : 83-68

ETİKETLER
Yeni lider Halkbank
İrfan Buz'dan forvet transferi açıklaması!
Galatasaray 2 - Osmanlıspor 0
İsmail Kartal: Mağlubiyetin bahanesi olmaz
Ankaragücü- Altınordu maç sonucu: 0-2
İşte Galatasaray - Osmanlıspor maçında ilk 11'ler
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿