Ndiaye gidiyor mu? İşte Albayrak'ın yanıtı

Süper Lig'in 19. haftasında Osmanlıspor'u 2-0 mağlup eden Galatasaray'da Sportif AŞ Yönetim Kurulu Başkan Vekili Abdurrahim Albayrak, Premier Lig ekibi Stoke City'nin radarında olan Badou Ndiaye'yi satmak istemediklerini söyledi. Albayrak, "Ndiaye'ye çok ciddi teklifler var. Futbolcu da gitmek istiyorsa kimseyi zorla tutamazsınız...Çarşamba gününe kadar ne olacağını hep beraber göreceğiz" dedi.

Maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Albayrak, "Ndiaye'ye çok ciddi teklifler var. Futbolcu da gitmek istiyorsa kimseyi zorla tutamazsınız. Kendisi de tekrar Avrupa'da oynamayı arzu ediyor. Dünya Kupası'nda da maçları var, oynamak istiyor. Bizim önemli bir silahımız, kendisini asla satmak istemiyoruz. Çarşamba gününe kadar ne olacağını hep beraber göreceğiz." diye konuştu.

"Fatih hocaya hayran kaldım. Müthiş bir konuşma yaptı"

Osmanlıspor maçı öncesi takımın kampından ayrılan Ndiaye ile sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Fatih Terim arasında geçen görüşmeye de değinen Albayrak, şunları kaydetti:

"Dün akşam Fatih hoca bir baba gibi konuştu, hayran kaldım. Müthiş bir konuşma yaptı. Ndiaye gitmek istediğini, teklifin cazip olduğunu söyledi. Hoca da bir baba şefkatiyle 'Bizim sana ihtiyacımız var ama madem öyle git, dinlen, ailenle beraber istirahat et, kafanı dinle. Seni hazır görmüyorum' dedi. Hatta, 'Nereye transfer olursan ol 24 saat beni arayabilirsin' dedi. Dün akşam Fatih hocadan bir şey daha öğrendim."

"Önce arkadaşlarımızın paralarını ödeyelim"

Galatasaray'ın transfer yapıp yapmayacağı yönündeki bir soruya Albayrak, "Transfer düşünüyoruz. Bugün de görüşmem olacak ama önce 4 aydır paralarını alamayan futbolcu kardeşlerimin işini halletmemiz lazım. Hoca 'Bu arkadaşlara inanıyorum, güveniyorum' diyor. Önce arkadaşlarımızın paralarını ödeyelim. Bizim için bu, transferden daha önemli" şeklinde cevap verdi.

"Gomis'te asla bir sıkıntı yok"

Albayrak, Bafetimbi Gomis ile ilgili bir sorun olmadığının altını çizerek, "Gomis'te asla bir sıkıntı yok. Soyunma odasında da konuştuk. Golden sonra da 'Parayla alakam yok' dedi. Biz futbolcularımızın beyanlarına saygı duyarız" ifadelerini kullandı.