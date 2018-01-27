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Kardemir Karabükspor'dan Başakşehir açıklaması
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KARDEMİR KARABÜKSPOR'DAN BAŞAKŞEHİR AÇIKLAMASI

Kardemir Karabükspor'dan Başakşehir açıklaması

Kardemir Karabükspor, Süper Lig'in 19. haftasında 29 Ocak Pazartesi günü deplasmanda Medipol Başakşehir ile yapacağı maçın Karabük'teki hazırlıklarını tamamladı.

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 Kulüp başkanı Ziya Ünsal, gazetecilere yaptığı açıklamada, İstanbul'a galibiyet için gideceklerini söyledi.

Hasan Doğan Spor Tesisleri'nde teknik direktör Levent Açıkgöz yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular ısınma hareketlerinin ardından 5'e 2 top kapma oynadı.

Yaklaşık 2 saat süren idman, teknik çalışma ve yarım sahada maç ile tamamlandı.

İdmana izinli olan Kerim Zengin katılmadı. Sakatlığı bulunan Olafur Ingi Skulason ve Herve Kage ise takımdan ayrı koşu yaptı.

Yarın Metin Türker Tesisleri'nde toplanacak kafile, kara yoluyla İstanbul'a geçecek. Karabük ekibi, burada yapacağı idmanın ardından kalacağı otelde kampa girerek maç saatini bekleyecek.

Kulüp başkanı Ziya Ünsal, gazetecilere yaptığı açıklamada, İstanbul'a galibiyet için gideceklerini söyledi.

Medipol Başakşehir'in iyi bir ekip olduğunu anlatan Ünsal, maçın oynanmadan kazanılmayacağını, sahaya çıkıp ellerinden geleni yapacaklarını kaydetti.

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