Bülent Korkmaz, Gomis'in olay sevincini değerlendirdi!

Yayıncı kuruluştaki programda konuşan Korkmaz, Gomis’in Osmanlıspor maçındaki gol sevincine ilişkin de dikkat çeken sözler sarf etti.

Bülent Korkmaz’ın değerlendirmelerdinden Ajansspor’un derledikleri şu şekilde;

“Galatasaray maçı farklı bitirebilirdi”

Kolay geçecek maç zora girdi. Ya Galatasaraylı oyuncular golü kaçırdı ya da kaleci Karce golleri kurtardı. Sonunda Gomis sahneye çıktı ve bir golcü vuruşu yaparak maçın kazanılmasını sağladı. Kayseri maçının bir benzeri oldu. İlk yarı Galatasaray maçın hakimiydi, ikinci yarının başlarında Osmanlıspor’un lehine döndü, sonra sarı-kırmızılılar maçı bitirdi. Galatasaray, 6-7 tane pozisyona girip, 2 tane pozisyon verdi. Galatasaray lehine kolay geçmesi gerekirken, onlardan biri gol olsa farklı olabilirdi.

“Gomis’in içine oturmuş ve onu rahatsız etmiş”

Bafetimbi Gomis’in ne kadar önemli bir oyuncu olduğunu gördük. Oyunun seyrini değiştirdi. Oyuncunun bu farkı yaratması ne kadar farklı bir isim olduğunu gösterdi. Attığı golle de bazı şeylere cevap verdi. Demek ki Gomis’in içine oturmuş ve onu rahatsız etmiş. Attığı golden sonra yaptığı hareketle de bunu gösterdi.