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İrfan Buz'dan forvet transferi açıklaması!
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İRFAN BUZ'DAN FORVET TRANSFERİ AÇIKLAMASI!

İrfan Buz'dan forvet transferi açıklaması!

İrfan Buz, Osmanlıspor'un Galatasaray'a 2-0 yenildiği maçın ardından yayıncı kuruluşa konuştu. Buz, mücadeledeki performanslarına değinirken, forvet transferi yapacaklarını dile getirdi.

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İrfan Buz'un açıklamaları şu şekilde;

"Oyuncularımın iyi oynadıklarını düşünüyorum, gol bölgelerinde sıkıntı oldu. Gol bölegelerinde sıkıntılarımız olduğu görüldü. Çok net gol pozisyonlarımız vardı. 50. dakikada altı pas içinde gol olsa, çerçeveyi tutsa çok farklı yere gelirdi maç.

Bizim oyun formatımız belliydi, alanları da bulduk. Son vuruşları değerlendiremedik. Serdar'ın pozisyonunun dönüşünden gol yedik. Son 10-15 dakika zaten beş tane hücumcu oyuncu vardı. Genel anlamda istediklerimizi sahaya yansıttık ve pozitif bir futbol oynadık.

Şu anda görünen sadece forvet hattına transfer olacak. Diğer bölgelere yaptığımız transferler oturmuş gibi görünüyo Genel anlamda iyiyiz. Sonuçlandırmada sıkıntılarımız var. İçeride oynadığımız gibi oynadık. Olmadı, önümüze bakacağız. Futbolcu kardeşlerimizi kutluyorum. Ceyhun Gülselam önümüzdeki hafta dönecek.

 İrfan Buz'un basın toplantısı

Galatasaray karşılaşmasının ardından düzenlenen basın toplantısında da konuşan Osmanlıspor Teknik Direktörü İrfan Buz, “Öncelikle Galatasaray’ı tebrik ediyorum. Kendi tarafımdan baktığım zaman oyuncularımı kutluyorum. İyi mücadele edip iyi oyun sergilediler. Net pozisyonlar da yakaladılar. Numan’ın Muslera’yla birlikte çıktığı kafa topuna iyi bakmak gerekiyor. 1-0’dan sonra ikinci devrede Umar’ın kaçırdığı bir gol var. Pozisyonları bulduk. Pozitif ve modern futbol oynadık. Galatasaray, Fatih hocanın gelişinin ardından coşkulu oynuyor. Kendisi çok farklı, bizim örnek aldığımız bir teknik adam. 2. golü yemeden evvel Serdar’ın pozisyonu vardı. Maç da burada sonuçlandı. Skor anlamında ve netice anlamında buradan 1 puanla dönseydik hakkımızdı diyebilirim. Gelişmemiz gerekiyor. İçeride oynayacağımız Kayserispor maçına iyi hazırlanıp devam etmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.

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