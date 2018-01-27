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Fenerbahçe Trabzon'da
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FENERBAHÇE TRABZON'DA

Fenerbahçe Trabzon'da

Süper Lig'in 19. haftasında Trabzonspor ile karşılaşacak Fenerbahçe, Trabzon'a geldi.

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Özel uçakla Trabzon Havalimanı'na gelen sarı-lacivertli kafile, dış hatlar terminalinden çıkış yaptı.

Fenerbahçe'nin gelişinde terminalde polis ekiplerince geniş güvenlik önlemleri alındı. Çevik kuvvet ekipleri eşliğinde havalimanından ayrılan sarı-lacivertliler, daha sonra konaklayacağı otele yerleşti.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım da kafileyle Trabzon'a geldi.
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