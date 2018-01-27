Fatih Terim'den Osmanlıspor maçı açıklaması

Maçlarda çok gol kaçırdıklarını söyleyerek sözlerine başlayan Fatih Terim, "Futbol yaşantım boyunca her zaman atağı, hücumu, oyun oynamayı ön planda tutan bir hoca oldum. Çok gollü maçlarım oldu. Oyunun içine oyuncuların mutlu olduğunu görebilmek benim için önemli. Bugün, üstünlük sağlamamız gerekirken ayakta kalmayı ve dengede kalmayı seçtik. Bu kadar moralli bir ortamda bazı zamanlar oynadığımız oyun bize yakışmadı. Buna rağmen galibiyetten dolayı mutluyum." dedi.

Maç içerisinde çok pozisyon kaçırdıklarını kaydeden Terim, "İlk yarı 6 kez 18'e girmişiz; 2. yarıda engellenenlerle beraber 17 şutumuz var. Bunun 12'si aşağı yukarı organize ataklarla gelmiş. 18 içerisinde bir çok pozisyon olmuş. Buna rağmen oyuna daha hakim daha az hatayla oynamalıydık. 3 puan da şu durumda bizim için çok önemliydi. Oyuncularımı kutluyorum. Osmanlıspor'u ve hakemleri de kutluyorum. Güzel bir maç oldu." diye konuştu.

Fatih Terim taraftarların maç sırasında protesto ettiği Latovlevici konusunda taraftara çağrıda bulundu ve "Lato için seyicilerimizden rica ediyorum. Maçtan sonra ne isterlerse yapabilirler ama maç içerisinde onlar zaten bize gösteriyorlar ama oyuncularımıza da gerekli toleransı gösterirlerse çok seviniriz." ifadelerini kullandı.