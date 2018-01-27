Galatasaray 2 - Osmanlıspor 0
Süper Lig 2017-2018 19. haftasında Galatasaray ile Osmanlıspor Türk Telekom Arena Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Galatasaray 2-0 kazandı.
Galatasaray: Fernando Muslera, Mariano Filho, Maicon Roque, Iasmin Latovlevici, Jason Denayer, Sofiane Feghouli, Yasin Öztekin (90' Ryan Donk), Selçuk İnan (46' Younes Belhanda), Tolga Ciğerci, Garry Rodrigues, Eren Derdiyok (81' Bafetimbi Gomis)
Teknik Direktör: Fatih Terim
Haberleri İstatistikleri
Osmanlıspor: Zydrunas Karcemarskas, Yalçın Ayhan, Numan Çürüksu, Muhammed Bayır, Avdija Vrsajevic, Mehmet Güven (72' Sokol Cikalleshi), Musa Çağıran (85' Özer Hurmacı), Adrien Regattin (82' Souleymane Doukara), Serdar Gürler, Tortol Lumanza Lembi, Aminu Umar
Teknik Direktör: İrfan Buz
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, Cevdet Kömürcüoğlu, Serkan Çınar
Goller: DK 37: Sofiane Feghouli (Galatasaray), DK 88: Bafetimbi Gomis (Galatasaray)
Sarı Kart: DK 32: Mehmet Güven (Osmanlıspor)
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