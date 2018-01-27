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Galatasaray 2 - Osmanlıspor 0
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GALATASARAY 2 - OSMANLISPOR 0

Galatasaray 2 - Osmanlıspor 0

Süper Lig 2017-2018 19. haftasında Galatasaray ile Osmanlıspor Türk Telekom Arena Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Galatasaray 2-0 kazandı.

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Galatasaray 2 - Osmanlıspor 0

Süper Lig 2017-2018 19. haftasında Galatasaray ile Osmanlıspor Türk Telekom Arena Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Galatasaray 2-0 kazandı.

Galatasaray: Fernando Muslera, Mariano Filho, Maicon Roque, Iasmin Latovlevici, Jason Denayer, Sofiane Feghouli, Yasin Öztekin (90' Ryan Donk), Selçuk İnan (46' Younes Belhanda), Tolga Ciğerci, Garry Rodrigues, Eren Derdiyok (81' Bafetimbi Gomis)

Teknik Direktör: Fatih Terim

Osmanlıspor: Zydrunas Karcemarskas, Yalçın Ayhan, Numan Çürüksu, Muhammed Bayır, Avdija Vrsajevic, Mehmet Güven (72' Sokol Cikalleshi), Musa Çağıran (85' Özer Hurmacı), Adrien Regattin (82' Souleymane Doukara), Serdar Gürler, Tortol Lumanza Lembi, Aminu Umar

Teknik Direktör: İrfan Buz

Hakem: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, Cevdet Kömürcüoğlu, Serkan Çınar

Goller: DK 37: Sofiane Feghouli (Galatasaray), DK 88: Bafetimbi Gomis (Galatasaray)

Sarı Kart: DK 32: Mehmet Güven (Osmanlıspor)

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