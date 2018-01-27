İsmail Kartal: Mağlubiyetin bahanesi olmaz

TFF 1. Lig’in 19. hafta müsabakasında MKE Ankaragücü sahasında Altınordu’yu konuk etti.

MKE Ankaragücü sahadan 2-0 mağlup ayrılırken, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Kartal, “Maçı kazanmak için hazırlanmıştık. İlk yarıya da iyi başladık. İyi oynadığımız dakikalarda kaptırdığımız bir topla bir sıfır geriye düştük. Soyunma odasındaki toplantıda, biz bu maçı çevireceğimize inandığımızı konuştuk İkinci yarıya da çok iyi başladık. Tekrar kaptırdığımız topla gol yedik. Ama ona rağmen oyundan düşmedik ama olmadı. Kazanmak isteyen bizdik. Altınordu, genç ve dinamik bir takım ve özellikle kalecileri önü açık geleceği olan bir kaleci. Oyunu sürekli soğuttular baya bir yere yattılar. Mağlubiyetin bahanesi olmaz. Altınordu’yu tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.