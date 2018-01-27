Halkbank, Fenerbahçe'yi rahat geçti

Fenerbahçe maça Gladyr'nin servis sayısıyla başladı. Halkbank, setin başında dışarı çıkan smaçlardan üst üste sayı kaybederken, Fenerbahçe blokta iyi kapandı. Çabuk toparlanan Halkbank, Faik Samet, Hernandez ve Burutay ile etkili oldu.

İki takımın da yüksek top oynadığı set oldukça çekişmeli geçti. Teknik mola 12-11 Halkbank'ın üstünlüğüyle tamamlandı. Fenerbahçe Metin ve Sket ile sayı üretse de savunmada çok iyi kapanan ve sert hücum yapan Halkbank, farkı açarak (19-13) seti 25-16 aldı: 1-0.

Halkbank 2. sete çok iyi servis atarak başladı. Farkı bir anda açan (9-3) ev sahibi ekipte köşelerden Petric, file önünde ise plase atışlarıyla Hierrezuelo etkili oldu. Teknik molaya 12-8 önde giren Halkbank, molanın ardından hatasız oyunuyla rakibini oldukça zorladı. Seti 25-15 alan başkent ekibi, 2-0 öne geçti.

Fenerbahçe, 3. sete daha iyi başlangıç yaptı. Sarı-lacivertli takımda Metin ile Gladyr skora katkı yaparken, teknik mola 12-10 Halkbank'ın üstünlüğüyle geçildi. Molanın ardından iyi manşet alamayan Fenerbahçe, hücumda aksamaya başladı. Farkı yeniden açan Halkbank, seti 25-15, maçı da 3-0 kazandı.

Salon: TVF Başkent

Hakemler: Ozan Çağı Sarıkaya, Salim Bektaş

Halkbank: Hierrezuelo, Burutay Subaşı, Faik Samet Güneş, Hernandez, Petric, Emre Batur (Alperay Demirciler, Hasan Yeşilbudak, Abdullah Çam)

Fenerbahçe: Gladyr, Selçuk Keskin, Sket, Resul Tekeli, Metin Toy, Quesque (Ahmet Karataş, Burak Hazırol, Oğulcan Yatgın, Bertuğ Öndeş, İzzet Ünver)

Setler: 25-16, 25-15, 25-15

Süre: 70 dakika (23, 24, 23)