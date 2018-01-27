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İşte Galatasaray - Osmanlıspor maçında ilk 11'ler
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İŞTE GALATASARAY - OSMANLISPOR MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Galatasaray - Osmanlıspor maçında ilk 11'ler

Süper Lig 2017-2018 19. haftasında Galatasaray ile Osmanlıspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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İşte Galatasaray - Osmanlıspor maçında ilk 11'ler

Bugün 19:00'da başlayacak Galatasaray - Osmanlıspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

Süper Lig 2017-2018 19. Haftasında Türk Telekom Arena Stadyumunda oynanacak müsabakayı Halil Umut Meler yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Türk Telekom Arena

Galatasaray: Nestor Fernando Muslera, Marıano Ferreıra Fılho, Maıcon Pereıra Roque, Tolga Ciğerci, Yasin Öztekin, Selçuk İnan, Eren Derdiyok, Garry Mendes Rodrıgues, Iasmın Latovlevıcı, Jason Gregory Denayer, Sofıane Feghoulı

Teknik Direktör: Fatih Terim

Osmanlıspor: Zydrunas Karcemarskas, Muhammed Bayır, Numan Çürüksu, Mehmet Güven, Musa Çağıran, Amınu Umar, Serdar Gürler, Avdıja Vrsajevıc, Adrıen Danıel Karoly Regattın, Yalçın Ayhan, Tortol Lumanza Lembı

Teknik Direktör: İrfan Buz

Hakem: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, Cevdet Kömürcüoğlu, Serkan Çınar

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