İşte Galatasaray - Osmanlıspor maçında ilk 11'ler
Bugün 19:00'da başlayacak Galatasaray - Osmanlıspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
Süper Lig 2017-2018 19. Haftasında Türk Telekom Arena Stadyumunda oynanacak müsabakayı Halil Umut Meler yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Türk Telekom Arena
Galatasaray: Nestor Fernando Muslera, Marıano Ferreıra Fılho, Maıcon Pereıra Roque, Tolga Ciğerci, Yasin Öztekin, Selçuk İnan, Eren Derdiyok, Garry Mendes Rodrıgues, Iasmın Latovlevıcı, Jason Gregory Denayer, Sofıane Feghoulı
Teknik Direktör: Fatih Terim
Haberleri İstatistikleri
Osmanlıspor: Zydrunas Karcemarskas, Muhammed Bayır, Numan Çürüksu, Mehmet Güven, Musa Çağıran, Amınu Umar, Serdar Gürler, Avdıja Vrsajevıc, Adrıen Danıel Karoly Regattın, Yalçın Ayhan, Tortol Lumanza Lembı
Teknik Direktör: İrfan Buz
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, Cevdet Kömürcüoğlu, Serkan Çınar
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