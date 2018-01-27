Göztepe 1 - Kayserispor 1
Süper Lig 2017-2018 19. haftasında Göztepe ile Kayserispor Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.
Göztepe: Beto, Tanju Kayhan, Adama Traore, Milos Kosanovic, Leo Schwechlen, Selçuk Şahin (89' Ömer Şişmanoğlu), Andre Castro, Andre Poko, Yoan Gouffran (60' Tayfur Bingöl), Adis Jahovic, Halil Akbunar (60' Sabri Sarıoğlu)
Teknik Direktör: Tamer Tuna
Haberleri İstatistikleri
Kayserispor: Silviu Lung, Jean-armel Kana-biyik, Oleksandr Kucher, Atila Turan, Tiago Lopes, Ryan Mendes (78' Cristian Sapunaru), Güray Vural (65' William De Amorim), Gonzalo Espinoza, Stephane Badji, Deniz Türüç, Umut Bulut (89' Artem Kravets)
Teknik Direktör: Marıusı Nınel Şumudıca
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Fırat Aydınus, Serkan Ok, Aleks Taşçıoğlu, Serkan Tokat
Goller: DK 20: Stephane Badji (Kayserispor), DK 72: Tayfur Bingöl (Göztepe)
Sarı Kartlar: DK 17: Oleksandr Kucher (Kayserispor), DK 41: Deniz Türüç (Kayserispor), DK 45: Atila Turan (Kayserispor), DK 48: Jean-armel Kana-biyik (Kayserispor), DK 63: Andre Poko (Göztepe), DK 90: Stephane Badji (Kayserispor)
Kırmızı Kartlar: DK 76: Jean-armel Kana-biyik (Kayserispor), DK 90: Stephane Badji (Kayserispor)
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