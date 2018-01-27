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Samsunspor 2 - Manisaspor 0
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SAMSUNSPOR 2 - MANİSASPOR 0

Samsunspor 2 - Manisaspor 0

TFF 1.Lig 19. haftasında Samsunspor ile Manisaspor Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Samsunspor 2-0 kazandı.

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Samsunspor 2 - Manisaspor 0

TFF 1.Lig 19. haftasında Samsunspor ile Manisaspor Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Samsunspor 2-0 kazandı.

Samsunspor: Furkan Köse, Ahmet Burak Solakel, Erkam Reşmen (90' Ufuk Budak), Kenan Karışık, Çağrı Ortakaya, Ahmet Cebe, Göksu Türkdoğan, Gökay İravul (82' Oğuz Gürbulak), Georgios Samaras, Jonathan Ayite, Davy Angan (69' Enes İslam İlkin)

Teknik Direktör: Engin İpekoğlu

Manisaspor: Mehmet Göktuğ Bakırbaş, Hikmet Balioğlu, Ümit Yasin Arslan, Nikola Mikic, Abdülkadir Korkut (71' Ömer Buğdaycı), Akın Açık (33' Uğur Pamuk), Timur Karagülmez, Bilal Sebaihi, Constantin Bakaki (84' Alper Önal), Slavko Perovic, Asım Hamzaçebi

Teknik Direktör: Taner Taşkın

Hakem: Volkan Bayarslan, Alpaslan Dedeş, Mehmet Salih Mazlum, Caner Ak

Goller: DK 26: Göksu Türkdoğan (Samsunspor), DK 67: Jonathan Ayite (Samsunspor)

Sarı Kartlar: DK 48: Nikola Mikic (Manisaspor), DK 64: Georgios Samaras (Samsunspor), DK 71: Uğur Pamuk (Manisaspor), DK 72: Ümit Yasin Arslan (Manisaspor)

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