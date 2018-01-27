MKE Ankaragücü 0 - Altınordu 2
TFF 1.Lig 19. haftasında MKE Ankaragücü ile Altınordu Ankara 19 Mayıs Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Altınordu 2-0 kazandı.
MKE Ankaragücü: Korcan Çelikay, Erdem Özgenç, Arif Morkaya, Yusuf Abdioğlu, Alihan Kubalas, Sedat Ağçay (85' Marc Kibong Mbamba), Mehmet Sak, Anton Putsila (60' Tonia Tisdell), İlhan Parlak, Kenan Özer (68' Olanrewaju Kehinde), Mehmet Umut Nayir
Teknik Direktör: İsmail Kartal
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Altınordu: Erce Kardeşler, Uğur Arslan Kuru, Mehmet Murat Uçar, Hasan Hatipoğlu, Yusuf Acer, Deniz Vural, Erdoğan Yeşilyurt, Serkan Göksu, Kerim Avcı (70' Berkay Samancı), Oğulcan Ülgün, Mirkan Aydın (85' Fatih Aktay)
Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Zorbay Küçük, Ömer Tevfik Özkoç, Furkan Ürün, Burak Şeker
Goller: DK 17: Erdoğan Yeşilyurt (Altınordu), DK 65: Mirkan Aydın (Altınordu)
Sarı Kartlar: DK 18: Mehmet Murat Uçar (Altınordu), DK 30: Alihan Kubalas (MKE Ankaragücü), DK 79: Hasan Hatipoğlu (Altınordu), DK 83: Erce Kardeşler (Altınordu)
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