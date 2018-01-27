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MKE Ankaragücü 0 - Altınordu 2
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MKE ANKARAGÜCÜ 0 - ALTINORDU 2

MKE Ankaragücü 0 - Altınordu 2

TFF 1.Lig 19. haftasında MKE Ankaragücü ile Altınordu Ankara 19 Mayıs Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Altınordu 2-0 kazandı.

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MKE Ankaragücü 0 - Altınordu 2

TFF 1.Lig 19. haftasında MKE Ankaragücü ile Altınordu Ankara 19 Mayıs Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Altınordu 2-0 kazandı.

MKE Ankaragücü: Korcan Çelikay, Erdem Özgenç, Arif Morkaya, Yusuf Abdioğlu, Alihan Kubalas, Sedat Ağçay (85' Marc Kibong Mbamba), Mehmet Sak, Anton Putsila (60' Tonia Tisdell), İlhan Parlak, Kenan Özer (68' Olanrewaju Kehinde), Mehmet Umut Nayir

Teknik Direktör: İsmail Kartal

Altınordu: Erce Kardeşler, Uğur Arslan Kuru, Mehmet Murat Uçar, Hasan Hatipoğlu, Yusuf Acer, Deniz Vural, Erdoğan Yeşilyurt, Serkan Göksu, Kerim Avcı (70' Berkay Samancı), Oğulcan Ülgün, Mirkan Aydın (85' Fatih Aktay)

Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu

Hakem: Zorbay Küçük, Ömer Tevfik Özkoç, Furkan Ürün, Burak Şeker

Goller: DK 17: Erdoğan Yeşilyurt (Altınordu), DK 65: Mirkan Aydın (Altınordu)

Sarı Kartlar: DK 18: Mehmet Murat Uçar (Altınordu), DK 30: Alihan Kubalas (MKE Ankaragücü), DK 79: Hasan Hatipoğlu (Altınordu), DK 83: Erce Kardeşler (Altınordu)

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